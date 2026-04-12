川普10%關稅合法性遭質疑 海關20日起受理退稅申請

美國海關遵照最高法院判決，準備受理業者申請全面性關稅退稅之際，美國國際貿易法院10日對美國總統川普2月改向多數進口貨品徵收10%關稅的合法性也表示質疑，認為龐大貿易逆差恐怕不足以構成加徵普遍關稅的充分理由。

美國海關暨邊境保護局同日表示，尋求關稅退款的進口商，可自4月20日起開始提交申請。為配合最高法院判決，名為「CAPE」的報單綜合管理與處理工具，將先行處理部分單純且近日進口的退稅申請，較複雜的則留待後續處理。

美國最高法院2月推翻川普動用緊急權力所徵收的關稅。川普隨即簽發行政命令，援引1974年貿易法第122條，實施可長達150天的關稅，以導正嚴重的「國際收支逆差」或防止美元即將發生的貶值。24個以民主黨執政為主的州政府以及中小企業再對此令訴諸法院。

川普全面性對等關稅實施下來，多數貨品關稅稅率超過10%，但2025年的貿易逆差仍高達9,015億美元，與前一年相比幾無變化。

反川普的州政府和業者表示，此法僅限於因應短期的貨幣緊急狀況，而常態性的貿易逆差並不符合「國際收支逆差」的經濟定義。

在長達三小時的辯論中，三位法官組成的合議庭審酌了「國際收支逆差」的定義。

其中一位法官史丹修（Timothy Stanceu）質疑川普政府的論點，即貿易逆差是否能構成援引1974年法律的唯一理由。他說：「我們不太確定如何將1974年的情況轉化至2026年，但我們確實知道『貿易逆差』與『國際收支逆差』並非同一回事。」

代表司法部的律師舒梅特（Brett Shumate）對此回應表示，美國的貿易逆差導致了更廣泛的「國際收支」逆差，並為美國造成了「龐大且嚴重」的國際收支問題。

與此同時，彭博報導，尚未和美國達成貿易協議的瑞士，希望能在7月以前和美國達成貿易協議，並積極爭取保證，確保關稅不會高於其他競爭國家，特別是歐盟和英國。