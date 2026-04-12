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Anthropic組隊強強聯手 與雲端運算公司CoreWeave合作
人工智慧（AI）新創公司Anthropic同意與CoreWeave簽署多年合約，將借助CoreWeave的資料中心運算能力，協助因應與日俱增的AI服務需求。
CoreWeave執行長英崔特（Mike Intrator）10日宣稱，這紙多年合約將協助Anthropic打造並部署Claude AI模型，合約所指的算力包含CoreWeave美國多座資料中心內的一系列輝達（Nvidia）晶片架構。
英崔特接受彭博電視專訪時形容這項合約價值「數十億美元的」，但未透露精確的交易條件。CoreWeave股價10日紐約收盤躍漲11%，以每股102美元作收，今年來股價漲幅達42%。
如同OpenAI，Anthropic的AI服務也呈爆炸性成長，產品隨「空前需求」狂湧而斷線是常有的事。為此，該公司正著手建置更多算力，包括承諾在美國砸500億美元投資布建新的資料中心。
Anthropic甫宣布與博通（Broadcom）和Google擴大合作，將取得耗電相當於3.5 GW（百萬瓩）的算力。總部在舊金山的Anthropic在最近一輪募資籌得300億美元，目前公司估值達3,800億美元。
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