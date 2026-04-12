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全球手機Q1出貨估年減6%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

Counterpoint Research初步估計，今年第1季全球智慧手機出貨量年減6%，主要受到DRAM與NAND記憶體短缺及需求疲弱的影響。蘋果以21%市占首次在第1季奪得市占冠軍，出貨量年增5%，因iPhone 17需求強勁，同時公司針對記憶體具備前瞻供應鏈管理，中國大陸市場表現也見改善。

Counterpoint資深分析師嘉因表示，消費電子產品因記憶體短缺、價格上漲，業者直接將成本轉嫁給消費者，造成購買意願低落。加上中東局勢帶來經濟不確定性，消費者傾向延後非必要支出，令出貨量進一步承壓。

展望2026全年，市場前景仍偏弱，記憶體短缺料將持續至2027年底。

對價格敏感的入門與中階機種的市場受到最大影響，蘋果iPhone這類高階品牌相對較有防禦力，而中國大陸品牌出貨量明顯減少。

本是市場龍頭的三星電子，第1季出貨量年減6%，市占20%居第二。主要是Galaxy S26延後推出以及入門市場需求疲弱。

小米排名維持全球第三，市占12%，但在前五大品牌中跌幅最大，年減高達19%。小米就是因為高度依賴價格敏感的入門市場，在記憶體成本上升的環境下承受較大壓力。OPPO與vivo分別以11%與8%的市占居第四與第五。

中東 手機 供應鏈

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