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費半連三日攀峰 投資人寄望外交手段結束中東衝突 本周財報季聚焦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市創下去年11月以來最大單周漲幅，投資人寄望外交手段能結束美國和伊朗之間的衝突。 法新社
美國股市創下去年11月以來最大單周漲幅，投資人寄望外交手段能結束美國和伊朗之間的衝突。 法新社

美國股市創下去年11月以來最大單周漲幅，投資人寄望外交手段能結束美國和伊朗之間的衝突。對於厭倦戰爭的投資人而言，本周美股財報季揭開序幕，陸續公布的企業財報會是一大亮點。

美國3月通膨數據大致符合預期，標普500指數上周五開高走低，終場轉為小跌0.1%。費城半導體指數則大漲2.3%，台積電ADR也因第1季營收超出預期後上漲1.4%。

費城半導體指數已連三日創下歷史新高且連八日上漲，這波漲幅高達24.5%，英特爾（Intel）和輝達（NVIDIA）也連八漲，英特爾這波漲勢甚至超過51%。台積電ADR同期間漲17.1%。

美國三大指數創下今年來最佳單周表現，漲幅均超過3%。

美國3月消費者物價指數（CPI）年增率為3.3%，符合經濟學家所料，主要反映的是能源價格飆漲，其中汽油價格較去年同期大漲18.9%，燃油價格更是暴漲44.2%。

Northlight資產管理公司投資長投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說：「預料在未來幾個月內，通膨數據仍將高於正常水準，因為屆時會有塞船的情況，且物價也需要時間才能回落到戰前水準。」

不過，美國總統川普7日晚間宣布停火後，國際油價持續重挫，西德州中級原油（WTI）單周大跌13.4%，收在每桶96.57美元，布蘭特原油期貨下跌12.68%，報95.20美元。

投資銀行Stifel Financial股票交易董事總經理威格斯（Justin Wiggs）說：「我們看到部分風險偏好回升，但感覺大家在進入周末更多談判之際，對這類風險資產仍有些退縮。」資深策略師納瓦里爾（Louis Navellier）說：「短期焦點仍將集中伊朗局勢。如果事態失控，飛彈再次滿天飛，肯定會再看到大盤向下震盪。」

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