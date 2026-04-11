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財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。美聯社
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。美聯社

CNBC財經節目主持人克雷默（Jim Cramer）在討論伊朗戰爭影響時，點名的個股中包含了台積電，當觀眾來電詢問他對台積電的看法，以及是否該進場時，他回答：「聽著，我很喜歡台積電，但我必須跟你說，我會建議你買輝達。輝達已大幅下挫，突然變得不受青睞，這正是你該進場的時機。」

克雷默也在1月27日的節目中，提到台積電並表示：「我認為這個產業還有很多利多。兩周前，台積電這家全球最大半導體製造商，公布了大幅優於預期的季度業績。更重要的是，管理層表示需求非常火熱。他們計劃大舉投資擴充產能。今年預估的資本支出將達520億至560億美元，較去年成長27%–37%。而華爾街原本預期不到450億美元。

「當被問到這樣的投資是否足以解決晶片短缺問題時，台積電管理層明確回答：不夠，預期供需要到2028或2029年才會恢復平衡。因此，未來幾年他們計劃持續維持高資本支出。」

克雷默表示，這對半導體設備製造商來說，再次帶來重大利多。

台積電 輝達 伊朗戰爭 半導體

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