加州開徵新稅嚇跑一票億萬富豪 黃仁勳1理由籲留居加州

最近幾個月，在面臨可能對富人開徵新稅的威脅下，又有一批億萬富豪搬離加州。不過，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9日在史丹佛的一場活動中，敦請大家搬到加州居住。

身為全球第九大富豪的黃仁勳說：「我要對每個人說，『搬到加州來。不要離開』。雖然加州稅率全球最高，但還好。天氣非常棒。」

根據最新彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳截至11日的資產淨值為1,560億美元，排名全球第九。他今年稍早在彭博電視的訪談中就曾表示，「我們在矽谷工作，因為人才集中於此」。選擇居住在矽谷，對於任何新徵的稅目，他完全可以接受。

這樣的論點不同於某些富豪，他們不滿加州預定11月舉行的一項投票提案，該投票案要向富豪課徵一次性的、以資產淨值5%計算的稅金，用以支應健保的資金短缺。

多位科技富豪已經搬離加州，像是Google的共同創辦人布林（Sergey Brin，彭博億萬富豪排名第四，身價2,530億美元）、佩吉（Larry Page，彭博億萬富豪排名第二，身價2,720億美元）。紐約時報說，他們兩人去年把一些公司改註冊至內華達州。

創投富豪提爾（Peter Thiel）則是宣布，他的Thiel資本公司已在佛羅里達州的邁阿密開設辦公室。同為創投大咖、現為白宮AI事務負責人的薩克斯（David Sacks）也公開表示他搬離加州，轉往德州奧斯丁。

甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）被舊金山當地媒體報導，在去年末以4,500萬美元賣掉了他在該市的一棟豪宅，該房產交易還成為去年舊金山房市的最大案。艾里森現在正式居所是在佛羅里達州。