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義大利將限制中化在倍耐力董事會席位數量 以保住美國市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
義大利政府已採去措施，限制大陸國企中化集團對倍耐力影響力。路透
義大利政府已採去措施，限制大陸國企中化集團對倍耐力影響力。路透

義大利政府已動用「黃金權力」（Golden Power）法案措施，限制大陸國有企業中化集團，在義大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）董事會可提名的董事人數，以保護公司進入美國市場的管道。

分析人士指出，在普羅維拉家族（Provera）主導的治理結構下，尋找新的接手方並非易事。從「救星」到尋求退出的財務投資者，中化與倍耐力的十年博弈，折射出全球化背景下，產業安全與商業利益交織的複雜圖景。全球輪胎行業的格局，也可能因此次股權變動和控制權之爭而產生變數。

彭博、路透報導，中化目前是倍耐力最大股東，持股34%。義大利商人普羅維拉（Marco Tronchetti Provera）擁有的投資工具Camfin持股約26%，並計畫將持股比例提高至最高29.9%。目前，中化在倍耐力15人董事會中佔有8個席位。

知情人士稱，義大利總理梅洛尼政府9日動用目的在保護戰略資產的「黃金權力」（Golden Power）法案，對中化集團設定相關限制。

倍耐力和Camfin先前均呼籲政府採取行動，稱中化的股東地位使倍耐力在美國擴張業務面臨更大複雜性。隨著華盛頓收緊針對汽車行業大陸技術的限制，這一問題愈發受到關注。

知情人士透露，根據最新措施，中化在倍耐力的投資實體最多只能向董事會提名三名候選人，且不得擔任董事長或首席執行官等職位。規定對董事國籍沒有限制，但三名候選人中必須有兩人是獨立於中化的人選。

新浪財經報導，這場控制權之爭的背後，是地緣政治對商業邏輯的深刻干預。回顧2015年，中化集團（原中國化工）斥資約71億歐元入主倍耐力，曾被視為中意合作的典範。然而隨著國際形勢變化，中化的股東身分逐漸成為倍耐力在核心市場發展的掣肘。

2023年，義大利政府動用「黃金權力」法案，否決了雙方關於2026年後CEO任命權的新協議，實質上削弱了中化的控制力。

由於倍耐力的未來戰略重心在於智慧網聯輪胎技術，而美國正收緊對汽車領域大陸技術的限制。倍耐力方面擔心，中化的背景可能導致被排除在美國市場之外。

美國商務部今年生效的網聯汽車規定，禁止某些與大陸有關的硬體和軟件在美國國內銷售。倍耐力表示，美國市場占收入的20%以上。

華盛頓 美國商務部 美國

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