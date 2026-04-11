貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

美國總統川普和因電影「大賣空」成名的投資人貝瑞（Michael Burry）為Palantir股票上演一場多空對決 ，從這家人工智慧（AI）軟體公司周五收盤續跌來看，貝瑞顯然更有說服力。

貝瑞本周在一則隨後刪除的貼文中聲稱，Anthropic 正「搶走 Palantir 的生意」。先前他已披露持有大量放空 Palantir的部位。

這兩年來，美國國防部整合了 Palantir 的「Maven」智慧系統，為對付伊朗的軍事行動提供即時數據分析儀表板。Palantir 和Anthropic 在機密軍事工作方面亦有合作關係。

川普周五在社群網站點名Palantir還附上股票代號說：「Palantir Technologies（PLTR）已證明具備卓越的戰鬥實力和裝備。去問問我們的敵人就知道了！！！」

貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir 長天期賣權。貝瑞說，他 2025年秋季便開始放空這檔股票司，且已多次轉倉。

貝瑞寫道：「我目前持有 2027 年 6 月 17 日到期、履約價 50 美元的賣權，以及 2026 年 12 月 19 日到期、履約價 100 美元的賣權。我今天並未打算賣出這些部位。」

貝瑞說：「這檔股價這三天跌掉 18%之後，川普的貼文激勵股價回檔，先前隨著軟體股回落的股價或許就此能藉力反彈。正如先前所提，我會繼續持有賣權，因為我認為這家公司的基本面價值遠低於每股 50 美元。」

Palantir 周五回落1.9%，收在128.06美元，周線下挫 13.7%，今年以來的跌幅擴大至28%。

另外，貝瑞也在收費的Substack透露，他已買進大陸電商平台的京東和阿里巴巴，「京東是大幅加碼，阿里巴巴則是新建部位，比重略高於 6%」，京東持股比率「則再高出一些」。他說，京東近日疲軟表現提供了「具吸引力的進場點」。

此外，貝瑞也露他買進了 GameStop，「進一步擴大原本規模就不小的部位」，同時也買進了 Fiserv 。

貝瑞還提到他加碼輝達（NVIDIA）賣權，「這次是以 3.30 美元的價格，買進 2027 年 1 月到期、履約價 115 美元的賣權」。

輝達本周連續八日上漲，收在188.63美元。