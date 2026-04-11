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貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir 長天期賣權。本報系資料照片
貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir 長天期賣權。本報系資料照片

美國總統川普和因電影「大賣空」成名的投資人貝瑞（Michael Burry）為Palantir股票上演一場多空對決 ，從這家人工智慧（AI）軟體公司周五收盤續跌來看，貝瑞顯然更有說服力。

貝瑞本周在一則隨後刪除的貼文中聲稱，Anthropic 正「搶走 Palantir 的生意」。先前他已披露持有大量放空 Palantir的部位。

這兩年來，美國國防部整合了 Palantir 的「Maven」智慧系統，為對付伊朗的軍事行動提供即時數據分析儀表板。Palantir 和Anthropic 在機密軍事工作方面亦有合作關係。

川普周五在社群網站點名Palantir還附上股票代號說：「Palantir Technologies（PLTR）已證明具備卓越的戰鬥實力和裝備。去問問我們的敵人就知道了！！！」

貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir 長天期賣權。貝瑞說，他 2025年秋季便開始放空這檔股票司，且已多次轉倉。

貝瑞寫道：「我目前持有 2027 年 6 月 17 日到期、履約價 50 美元的賣權，以及 2026 年 12 月 19 日到期、履約價 100 美元的賣權。我今天並未打算賣出這些部位。」

貝瑞說：「這檔股價這三天跌掉 18%之後，川普的貼文激勵股價回檔，先前隨著軟體股回落的股價或許就此能藉力反彈。正如先前所提，我會繼續持有賣權，因為我認為這家公司的基本面價值遠低於每股 50 美元。」

Palantir 周五回落1.9%，收在128.06美元，周線下挫 13.7%，今年以來的跌幅擴大至28%。

另外，貝瑞也在收費的Substack透露，他已買進大陸電商平台的京東和阿里巴巴，「京東是大幅加碼，阿里巴巴則是新建部位，比重略高於 6%」，京東持股比率「則再高出一些」。他說，京東近日疲軟表現提供了「具吸引力的進場點」。

此外，貝瑞也露他買進了 GameStop，「進一步擴大原本規模就不小的部位」，同時也買進了 Fiserv 。

貝瑞還提到他加碼輝達（NVIDIA）賣權，「這次是以 3.30 美元的價格，買進 2027 年 1 月到期、履約價 115 美元的賣權」。

輝達本周連續八日上漲，收在188.63美元。

川普 美國

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