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美伊談判前夕市場觀望 美股互有漲跌
美國與伊朗達成脆弱停火協議，並預定11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判，美股今天互有漲跌。
道瓊工業指數終場下跌269.23點，或0.56%，收在47916.57點。
標準普爾500指數下跌7.77點，或0.11%，收在6816.89點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲80.47點，或0.35%，收在22902.89點。
費城半導體指數上漲200.295點，或2.31%，收在8889.828點。
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