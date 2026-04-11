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和戰抉擇…鄭習會搭出和平新架構 台海僵局冰封十年迎來曙光

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美伊談判前夕市場觀望 美股互有漲跌

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

美國與伊朗達成脆弱停火協議，並預定11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判，美股今天互有漲跌。

道瓊工業指數終場下跌269.23點，或0.56%，收在47916.57點。

標準普爾500指數下跌7.77點，或0.11%，收在6816.89點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲80.47點，或0.35%，收在22902.89點。

費城半導體指數上漲200.295點，或2.31%，收在8889.828點。

美國 伊斯蘭 美股

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