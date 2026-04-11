美伊談判前夕市場觀望 美股互有漲跌

亞馬遜（Amazon）9日宣布，將加碼投資120億美元，在密西西比州多建兩座資料中心，把在該州的整體投資金額一口氣拉抬至250億美元，合計興建四座資料中心，並創造2,000個就業機會。這兩座新宣布的資料中心，分別位在密西西比州麥迪遜郡的里奇蘭、以及海恩茲郡的柯林頓，投資金額分別為110億美元與10億美元。

2026-04-11 02:07