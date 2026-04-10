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不用Windows！法國政府加速棄用美國軟體 強化數位主權

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
法國為加速推動數位主權計畫，正退出Windows系統，改採以Linux作業系統運行的工作站。美聯社
法國為加速推動數位主權計畫，正退出Windows系統，改採以Linux作業系統運行的工作站。美聯社

法國正在加速推動數位主權計畫。據官方新聞稿，該國跨部會數位處（DINUM）宣布，將「退出Windows系統，改採以Linux作業系統運行的工作站」。

Tom's Hardware報導，此舉將標誌法國政府運作機制的重大轉變，等同自工作站電腦中排除美國商業利益，預料將採用具法國本土特色的Linux，以符合向主權解方靠攏的政策目標。

除了DINUM外，參與的法國政府單位還包含企業總局（DGE）、國家網路安全局（ANSSI），以及採購總局（DAE）也將共同參與。

改採Linux被視為近期承諾推動的三項「具體初步措施」之一，旨在降低法國對歐洲以外數位體系的依賴。相關計畫預計今秋正式定案。

在不僅限於底層作業系統的應用方面，法國近期也宣布，已讓8萬名全國疾病保險金管理局（Cnam）員工改用開源替代方案，取代Microsoft Teams、Zoom與Dropbox等軟體，例如新推出的Tchap、Visio與FranceTransfert等。這些工具構成名為「La Suite」的一套現代協作生產力工作。

法國部會首長高度重視降低受外部利益控制的技術的依賴。公共帳目部長阿米耶（David Amiel）表示，「我們必須減少對美國工具的依賴，重新掌握我們的數位命運。」

人工智慧（AI）與數位科技的代表部長勒禾那芙（Anne Le Hénanff）也說，「數位主權不是選項，而是戰略必需」。

外界不免質疑，美國和傳統歐洲盟友間日益擴大的文化裂痕，是否為法國推動數位主權運動增添動能。而法國身為歐盟重要成員，政策決策與發展方向對區域內其他國家具有相當程度的示範與影響力。

也因為如此，對業務橫跨歐美兩地的軟體與服務業者而言，目前前景看來不太樂觀。

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