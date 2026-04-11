川普震撼2.0 各國利率決策 轉趨緊縮

美國總統川普聯手以色列攻擊伊朗，已引發他重返白宮以來繼關稅戰之後，對全球經濟造成的「川普震撼2.0」，目前看來愈來愈可能迫使各國央行啟動新一輪緊縮周期，市場對年底利率預期已然走高。

川普對伊朗開戰後，引發伊朗封鎖荷莫茲海峽，掀起全球能源供應震撼，油價暴漲再度推升通膨，後續能源相關壓力也在醞釀，全球央行官員警覺到可能必須轉而升息。相較下，川普一年多前宣布「解放日」關稅，讓各國央行繃緊神經戒備全球經濟同時熄火的重擊。

彭博資訊彙整的先進經濟體綜合利率指標顯示，目前市場預期年底利率已比三個月前高出約0.35個百分點。世界各地決策官員漸漸察覺，中東能源生產能力受損程度極為嚴重，可能導致供應震撼長久揮之不去，對通膨和貨幣政策都產生重大影響。

這波衝擊預料將呈現不對稱分布。歐洲央行（ECB）、加拿大、瑞士、挪威央行預料各將升息1碼，日本銀行（央行）預估將升息2碼，英國、印度、紐西蘭等原先趨於降息的央行，則轉為按兵不動。

彭博經濟學家預期，聯準會（Fed）今年底前仍將降息，但累計降息幅度縮為2碼，少於1月的4碼；中國大陸預料將降息兩次、每次0.1個百分點，維持「溫和寬鬆」基調；巴西預估降息6碼，但受通膨情勢牽動；俄羅斯甚至可能降息11碼，以支撐戰時經濟。

許多機構投資人認為，中東衝突將在全球市場留下難以磨滅的「疤痕」，大宗商品價格和債券殖利率短期難以回至戰前水準。