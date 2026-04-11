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油價助燃…美3月CPI急升 預期Fed將觀望

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
最新數據顯示，美國3月整體消費者物價指數（CPI）升幅，受油價上漲刺激一飛沖天，但核心CPI升幅仍然平穩。 路透
最新數據顯示，美國3月整體消費者物價指數（CPI）升幅，受油價上漲刺激一飛沖天，但核心CPI升幅仍然平穩。 路透

最新數據顯示，美國3月整體消費者物價指數（CPI）升幅，受油價上漲刺激一飛沖天，但核心CPI升幅仍然平穩，顯示通膨壓力尚未擴散到其他部門。經濟學者仍擔心4月時油價震撼將引發第二波物價上漲效應。預料聯準會Fed）仍將維持觀望態度，下次會議將按兵不動，等待並觀察中東戰爭對通膨及就業的影響。

由於3月核心CPI平穩，帶動美股及美債早盤走高，美元匯率下跌。目前市場預期今年降息機率甚低，但仍有一些經濟學者仍預期今年將降息1碼。

美CPI走勢
美CPI走勢

美國勞動部勞工統計局10日公布，3月整體CPI比2月大幅上升0.9%，符合預估，但遠高於2月時的0.3%升幅，也是近四年來最大單月升幅；比去年同期上升3.3%，略低於預估的3.4%，但遠高於2月時的2.4%升幅，也是2024年以來最大升幅。勞工統計局表示，汽油價格大漲要對3月整體CPI升幅負擔近四分之三的責任。

核心CPI比2月上升0.2%，與2月升幅相同，但比預估的0.3%升幅還低；若與去年同期相比則上升2.6%，低於預估的2.7%，但比2月時的2.5%升幅略高。舊車價格連續第四個月下跌，肉類、乳品與雞蛋跌價使雜貨下跌0.2%。

3月扣除能源之後的服務業物價上漲0.2%，扣除能源與居住成本之後超核心服務業CPI則上升0.18%，是去年5月以來最低升幅，顯示「通膨震撼」並未全面降臨。

3月扣除通膨後的實質平均時薪比去年同期上升0.2%，遠低於2月時的1.6%（修正數）升幅；實質平均周薪比去年同期僅上升0.3%，升幅遠小於2月時的1.3%，主因整體CPI升幅擴大。

經濟學者表示，整體CPI大幅上升，凸顯中東戰爭影響美國經濟，使許多家庭負擔能力惡化。不僅油費激增，航空公司及郵局也警告即將提高費率。即使美伊和談能迅速解決衝突，經濟學者仍預料短期內油價仍將居高，而且肥料供給也受到戰爭干擾，最終將導致日用雜貨價格上漲，運輸成本升高也可能衝擊所有消費品價格。

美國 Fed 聯準會

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