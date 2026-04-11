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Anthropic模型太強驚動官方 銀行業憂心帶來風險

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

路透引述知情人士報導，人工智慧（AI）公司Anthropic正在探索自行設計晶片的可能性。另外，Anthropic推出的Mythos模型效能強大，促使美國財長貝森特與聯準會（Fed）主席鮑爾本周緊急召集多家銀行執行長開會，確保銀行業了解Mythos及類似模型帶來的風險，並採取措施保護系統安全。

知情人士透露，Anthropic自研晶片的計畫目前仍處於初期階段，最後仍可能決定只買，而不自行設計晶片。

目前Anthropic使用多種晶片來開發與運行AI軟體與聊天機器人Claude，包括Google設計的張量處理器（TPU），以及亞馬遜（Amazon）設計的晶片。

Anthropic對自研晶片的討論，與其他大型科技公司正在進行的類似努力相呼應，像是臉書母公司Meta與AI競爭同業OpenAI等公司，都嘗試設計自有的AI晶片。

另有消息人士表示，美國財長貝森特與聯準會主席鮑爾本周緊急召集多家銀行執行長開會，警告Anthropic最新人工智慧（AI）模型帶來的資安風險。

消息人士也證實，Anthropic在這個模型發布前，已主動向美國高層官員及關鍵產業利害關係人簡報Mythos能力。

美國 Meta OpenAI

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