亞馬遜砸120億美元 新建資料中心

亞馬遜（Amazon）9日宣布，將加碼投資120億美元，在密西西比州多建兩座資料中心，把在該州的整體投資金額一口氣拉抬至250億美元，合計興建四座資料中心，並創造2,000個就業機會。這兩座新宣布的資料中心，分別位在密西西比州麥迪遜郡的里奇蘭、以及海恩茲郡的柯林頓，投資金額分別為110億美元與10億美元。

亞馬遜說，自家資料中心的影響已超越科技範疇，帶來長遠的經濟機會；例如，單是在麥迪遜郡，便有超過75家的密西西比在地企業，投入營造與營運業務，僱用上千名建築工人、電工、與營運人員。

密西西比州州長里夫斯表示：「亞馬遜不僅僅是再次投資密西西比，而是再度押寶我們的人民。（該公司）在兩年內投資250億美元，為密西西比的民眾帶來高科技與高薪工作機會、強化我們的社群，並向世人展示本州歡迎企業投資。」

亞馬遜全球事務長與法務長札波斯基表示，亞馬遜在密西西州250億美元的資料中心投資，將創造2,000個高技術工作，並為電網注入新的電力，並負擔所有的能源成本。