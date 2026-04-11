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光通訊大咖報喜 Lumentum稱雲端業者需求大增 類股滿堂彩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
光通訊大廠Lumentum表示，美國超大規模雲端業者對光學元件的需求加速成長，訂單將一路滿載至2028年。（網路圖片）
光通訊大廠Lumentum表示，美國超大規模雲端業者對光學元件的需求加速成長，訂單將一路滿載至2028年。（網路圖片）

光通訊大廠Lumentum表示，美國超大規模雲端業者（hyperscaler）對光學元件的需求加速成長，訂單將一路滿載至2028年，比該公司先前預測的滿載到2027年更久，股價10日在美股早盤應聲上漲逾1%，並引領美國光通訊類股走高。

Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）10日在東京接受彭博電視訪問時說：「美國超大規模雲端業者的資本支出金額非常龐大，似乎還看不到盡頭」「我們愈來愈趕不上需求，可能在兩季之內就賣完直到2028年的所有」產能。

他指出，Lumentum正在盡可能調整現有的電子生產設施；比起從頭建廠，這種做法能縮短一半時間，讓新廠更快投產。

赫爾斯頓說，為了滿足宛如「脫韁」的需求，Lumentum過去兩周來已提高東京工廠的產能12倍，並計劃在該廠和鄰近設施投資至少1億美元，「我們或許甚至會追加到2.5億美元」，「你沒辦法想像團隊的增產壓力，所有美國超大規模雲端業者都想知道我們本季、下季和下下季能生產多少產品，因為這正是整體產業目前的瓶頸」。

儘管Lumentum已持續投資、取得長期供應商合約、增聘工程師，仍預期未出貨訂單將持續累積，赫爾斯頓表示，「這不會永遠持續下去，不可能，但這個周期似乎很可能會維持至少五年」。

這番話凸顯儘管伊朗戰事引發全球經濟動盪，滿足人工智慧（AI）資料中心的設備需求預料仍將維持強韌。

總部位於加州聖荷西的Lumentum供應促成高速數據傳輸的先進磷化銦裝置，隨著光電日益被認為是未來先進雲端運算叢集的網路技術，矽光子預料將取代資料中心叢集的銅纜，該公司在那斯達克交易所掛牌的股票近一年已飆漲超過1,500%，3月也獲得輝達（NVIDIA）投資。

東京 美股 美國

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