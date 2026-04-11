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亞馬遜自研晶片要外賣了！年化營收上看500億美元 可能成為輝達對手

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳律安／綜合外電
亞馬遜執行長賈西在年度股東信中說，旗下晶片業務的年化營收已超過200億美元。（路透）
亞馬遜執行長賈西在年度股東信中說，旗下晶片業務的年化營收已超過200億美元。（路透）

亞馬遜執行長賈西在年度股東信中說，旗下晶片業務的年化營收已超過200億美元，未來很有可能以成櫃的方式賣給第三方，若這麼做，年化營收上看500億美元。

這一揭露讓外界得以一窺亞馬遜自研晶片事業的規模，這部門生產通用型運算晶片、AI加速器，以及能提升伺服器運作效率的晶片。

目前亞馬遜是將這些硬體租賃給旗下雲端事業AWS（Amazon Web Services）的客戶使用。

不過，具備建置人工智慧（AI）模型能力的處理器需求極其旺盛，導致供應吃緊，促使各家公司紛紛尋求輝達NVIDIA）圖形處理器（GPU）以外的替代方案。

賈西還拿出大量數據，辯護這家科技巨擘的各項重大押注。他透露旗下的亞馬遜網路服務（AWS）的AI營收年化規模已達150億美元，他寫道：「我們不是憑直覺就打算在2026年投入約2,000億美元的資本支出。」

今年的信中他提及多項業務進展，包括已成為美國第二大生鮮食品零售商、低軌衛星寬頻服務Amazon Leo預計2026年中啟用，意味正式的商業營運。

賈西表示，無論服務何時正式上線，其網速都將超越現有服務且成本更低，並具備與AWS無縫整合的優勢，方便企業與政府「在資料儲存、分析與AI之間進行數據傳輸」。

亞馬遜雖已獲得聯邦通訊委員會（FCC）批准部署3,236顆低軌衛星，但目前僅發射241顆，遠低於其在2026年7月前部署半數（1,618顆）衛星的承諾。

其他賈西在股東信中透露的進展包含，Amazon Now配送從印度擴展至美國與歐洲，以及正開始商業營運的自動駕駛叫車服務Zoox。

他的整體訊息是，進展不會呈直線前進，但該公司一如既往在多條戰線同步進行大規模投資，成果終將浮現，但言下之意則是，請保持耐心。

在AI領域，這項呼籲尤其重要，因為投資人正質疑整個產業龐大的投資規模。賈西在信中反覆強調，公司的巨額資本支出背後，有真實需求與合理經濟基礎支撐。

他坦言，亞馬遜的自由現金流從380億美元降至110億美元，主因是資本支出增加507億美元，主要投入AI基礎建設；儘管如此，去年營收仍從6,380億美元成長12%至7,170億美元。

處理器 輝達 NVIDIA

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