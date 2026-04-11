Fed主席提名聽證會 延期

知情人士9日向CNBC透露，聯準會（Fed）下屆主席提名人華許的參議院聽證會已延後，未能如期在下周舉行，打亂白宮預計華許5月中旬上任、接替現任主席鮑爾的如意算盤。

CNBC報導，華許原訂16日（下周四）出席參議院提名聽證會，但知情人士指出，參議院銀行委員會直到9日最後期限截止時，仍未收到華許提供的財務揭露資料等文件，因此來不及在下周安排聽證會，不得不延期舉行。

華許的財務可能特別複雜。他娶了化妝品集團雅詩蘭黛的繼承人，根據富比世雜誌估算，華許身家淨值約19億美元。另外，2006年華許獲提名出任Fed理事時，財務揭露文件共列出將近1,200筆資產，絕大多數由他太太持有。2011年卸任Fed理事後，華許在投資名人朱肯米勒的家族辦公室任職15年。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特9日接受福斯商業台專訪時表示，他對華許在5月接替鮑爾出任Fed主席「深具信心」，並預期提名聽證會可望如期在下周展開。

哈塞特還說，鮑爾已表明，一旦選出新主席，就會離開Fed。他說：「他（鮑爾）其實已表示，主席人選一獲認可就會離開，那是適當做法。」