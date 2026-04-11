全球央行持有黃金超車美元 市值上看5.6兆美元

川普二入白宮後，全球掀起去美元化趨勢，如今全球央行持有的黃金市值，已超越不含利息收益的美元資產。且伊朗戰事已對美元體系造成長久損傷。

總經策略師懷特（Simon White）撰文指出，先前媒體報導都是引述國際貨幣基金（IMF）發布的名目美元準備，這相當於7.5兆美元，其中包含了利息收益累積。懷特認為，由於黃金不孳息，所以應該要與不含利息收益的美元資產相比。

如今，經調整後、已剔除利息收益的央行美元資產大約為4兆美元，已低於央行持有的黃金市值（截至本月，估約5.5-5.6兆美元），是IMF自1990年代末期開始公布相關數據、非正式的布列敦森林體系II形成以來首見。

懷特認為，美元地位下滑不會是某個戲劇性的單一時點事件。他以英鎊為例，認為英鎊失去準備貨幣地位是歷經較長時期、經過多個大事件才逐步造成，包括第一次世界大戰結束、脫離金本位、布列敦森林體系I、蘇伊士運河危機等。

懷特說，在對美元本位的不信任加深、且缺乏可替代的「體系外」資產之際，市場重新轉向黃金這一久經考驗、無可爭議的全球抵押品，而這種變化正損害美元地位。

這種變化也體現在外匯存底管理者行為的轉變上。在俄羅斯資產被凍結之前，他們對美元採取機會主義交易策略，美元下跌時買入，美元上漲後賣出，如今已不再如此。近年來美元貶值時，顯然並未引發大幅增持。

更深層且更持久的問題在於，構成「美利堅治世」的支柱的交換關係，如今已不能再被視為理所當然。過去的邏輯是，貿易收入會回流至美元資產，使美國得以低成本融資，而作為交換，美國提供安全保障和全球體系穩定。

正常情況下，隨著荷莫茲海峽全面重啟，美元最終應重新流向石油出口國，而後者又會轉而買入美債或其他美國資產。同樣，隨著油價恢復正常、進口國最終也會擁有多餘美元，再向美國投資。

懷特表示，如今已不能做這樣的假設。首先，就沙烏地等中東出口國而言，隨著經濟多元化推進和國內投資增加，可供回流的超額儲蓄已減少。問題還不止於此。他說，如果美國不再被視為穩定與安全的可靠保障者，那麼以美元進行貿易、並將這些美元回流至美國的動力也會減弱。長期支撐全球貨幣體系的美元循環，正承受愈來愈嚴重的壓力。