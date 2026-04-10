傳歐美接近達成關鍵礦物協議 降低對中國大陸依賴

彭博（Bloomberg News）今天披露，歐盟與華府接近達成一項協議，雙方將在關鍵礦物的生產與供應安全方面加強協調合作，以降低對中國的依賴。

彭博引述一項「行動計畫」報導，這項潛在的協議將包括最低價格保證等誘因，這點可能對非中國供應商有利。

報導中也表示，歐美也將在標準制定、投資及聯合計畫方面展開合作，並針對中國等國可能造成的任何供應中斷，加強協調應對措施。

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今年3月曾表示，他在喀麥隆舉行的世界貿易組織（WTO）部長級會議期間，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行了「非常正面」的會談。雙方當時同意進一步推動關鍵礦物合作，並就關稅議題進行討論。

彭博引述一份不具約束力的諒解備忘錄指出，美歐協議將涵蓋「關鍵礦物，以及整個價值鏈與生命週期管理，包括探勘、開採、加工、精煉、回收及回收利用」。

美國積極尋求取得關鍵礦物儲備的管道，特別是目前由中國業者主導的稀土供應鏈，以降低對中國的依賴。