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美伊暫停火後…傳中東油國準備重啟經荷莫茲海峽出口 各國急找油輪

中央社／ 新加坡10日綜合外電報導
路透社披露，美伊宣布停火後，亞洲煉油廠與貿易商積極尋覓油輪進入波斯灣載油。 路透社
路透社披露，美伊宣布停火後，亞洲煉油廠與貿易商積極尋覓油輪進入波斯灣載油。 路透社

路透社披露，美伊宣布停火後，亞洲煉油廠與貿易商積極尋覓油輪進入波斯灣載油。大宗商品貿易商嘉能可（Glencore）與台灣中油已各租賃一艘油輪，準備裝載中東原油運往亞洲。

印度與韓國的煉油廠也正尋找油輪，準備在本月裝載伊拉克原油。

路透社引述3名知情人士披露，中東產油國要求亞洲煉油廠提交4月及5月的原油裝載計畫，為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）終將恢復通航做準備。

美國和伊朗同意停火兩週，點燃各界對於重啟荷莫茲海峽的希望。中東戰爭爆發前，全球約20%的石油和液化天然氣（LNG）運輸經過這條關鍵水道。

然而，目前仍無跡象顯示德黑蘭當局將解除對該水道近乎全面的封鎖。伊朗關閉荷莫茲海峽已導致全球能源價格飆漲。

兩名消息人士透露，全球最大出口商沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已要求客戶提交5月份從揚布（Yanbu）及拉斯塔努拉（Ras Tanura）港口裝載原油計畫。

其中一名人士表示，這項安排將視東部的拉斯塔努拉港能否恢復出口而定，因為從該港出發的船隻必須行經荷莫茲海峽。由於未獲授權對媒體發言，這位消息人士要求匿名。

沙烏地阿美公司上個月告知買家，4月份只能從位於紅海西岸的揚布港提領原油。該公司目前透過橫跨東西岸的「東西輸油管」（East-West Pipeline）將原油輸送至揚布港。

然而，沙烏地新聞社（SPA）昨天引述能源部官員說法報導，沙國能源設施遭襲擊，已導致該國每日原油產能減少約60萬桶，東西輸油管每日輸送量也縮減約70萬桶。

此外，兩名消息人士透露，科威特石油公司（KPC）已提供4月份以離岸價格（FOB）銷售的科威特出口原油（KEC）裝載日期。其中一人表示，指定貨的流程正在進行中，但仍須視客戶是否有能力提貨而定。

上個月，由於油輪無法進入波斯灣提貨，科威特石油公司曾對原油供應宣告不可抗力（force majeure）。

本週稍早，伊拉克國家石油行銷組織（StateOrganization for Marketing of Oil, SOMO）也已要求客戶提交裝載時程。先前有媒體報導指出，伊朗已豁免伊拉克，不受荷莫茲海峽通行限制。

石油 荷莫茲海峽 伊朗 中東

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