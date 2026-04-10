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美國3月整體通膨急升 但核心CPI平穩、預料Fed仍將觀望

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
最新數據顯示，整體通膨率受油價上漲刺激而大幅上升，但核心CPI升幅仍然平穩。美聯社
最新數據顯示，整體通膨率受油價上漲刺激而大幅上升，但核心CPI升幅仍然平穩。美聯社

美國勞動部勞工統計局10日公布3月消費者物價指數（CPI），其中整體通膨率受油價上漲刺激而大幅上升，但核心CPI升幅仍然平穩，顯示通膨壓力尚未擴散到其他部門。預料聯準會Fed）仍將維持觀望態度，下次會議將按兵不動，等待並觀察中東戰爭對通膨及就業的影響。

各項數據如下：

3月整體CPI比2月大幅上升0.9%，符合預估，但遠高於2月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.3%，略低於預估的3.4%，但遠高於2月時的2.4%升幅。

核心CPI比2月上升0.2%，與2月升幅相同，但比預估的0.3%升幅低；若與去年同期相比則上升2.6%，低於預估的2.7%，但比2月時的2.5%升幅略高。

3月扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升0.2%，遠低於2月時的1.6%（修正數）升幅；實質平均周薪比去年同期僅上升0.3%，升幅遠小於2月時的1.3%，主因整體CPI升幅擴大。

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