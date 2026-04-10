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中東停火市場樂觀心理鼓舞 亞股普遍收漲
投資人對即將舉行的美伊談判抱持樂觀態度，亞洲股市今天普遍收漲。
美國與伊朗7日宣布停火2週，加上開戰以來封鎖至今的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）可望重啟，市場瀰漫著樂觀氣氛。全球約1/5石油與天然氣運輸航經此要道。
就在美伊代表團即將前往巴基斯坦舉行和平會談之際，德黑蘭指責以色列持續打擊黎巴嫩境內的親伊朗武裝組織「真主黨」（Hezbollah），已違反停火條款；美以雙方則否認協議包含停止對黎巴嫩的攻擊。
美國總統川普昨天警告伊朗勿對通過荷莫茲海峽的船隻徵收規費，他在社群媒體發文指出：「他們最好別這麼做，如果有的話，最好現在就停止！」
他在數分鐘後的另一篇貼文表示：「很快地，無論有沒有伊朗的協助，石油都會開始流動。」
根據船舶追蹤數據顯示，自停火生效以來，計有10艘船隻通過該水道，其中只有一艘是非伊朗油輪。
亞股今天延續本週反彈走勢，東京、香港、首爾、上海、台北、新加坡、曼谷、雅加達與馬尼拉股市都收漲；雪梨與威靈頓股市則是逆勢收跌。
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