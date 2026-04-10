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油價翻倍衝擊民生 亞銀下修菲律賓成長預測

中央社／ 馬尼拉10日專電

由於全球不確定性升高，中東衝突持續推升通貨膨脹壓力，亞洲開發銀行（ADB）將菲律賓今年經濟成長預測值，從5.3%下調至4.4%。

亞銀今天在位於馬尼拉總部發布新一期「亞洲開發展望」（ADO）報告，預測菲律賓2026年國內生產毛額（GDP）成長率為4.4%，低於去年12月時預測的5.3%，但可望於2027年回升至5.5%。

報告指出，菲律賓經濟成長仍將由內需支撐，投資也可望受惠於先前降息的遞延效應。然而，通貨膨脹壓力將抵銷部分利多，進而影響企業投資決策與家庭消費能力。

亞銀菲律賓國家主任傑福瑞斯（Andrew Jeffries）在記者會上分析，菲律賓高度依賴進口燃料，因此更容易受到外部風險衝擊。他強調政府需持續推動改革，包括強化人力資本、改善投資環境及保護弱勢族群。

報告預測，菲律賓2026年通貨膨脹率將達4.0%，並於2027年回落至3.5%。

亞銀的報告反映出基層民眾所承受的生活壓力，特別是運輸業與農漁業。

自美國、以色列與伊朗於2月底爆發戰事以來，菲律賓柴油價格已翻倍，由每公升不到60披索（約新台幣32元），暴漲至目前的大約153披索；汽油價格也從約55披索上升至101披索左右。

業界人士指出，油價飆升已迫使部分運將減少出車甚至暫停營運，漁民則從出遠洋改為近海捕撈；農民因肥料價格上漲而減少施肥，專家已預見到下一季收成下滑，衝擊糧食安全。

為減緩衝擊，菲律賓政府已為農漁民、公共運輸駕駛等弱勢群體，提供現金補助與燃油補貼。但在此「針對性」措施之下，商界、中產階級及富人就必須吸收油價上漲成本。

部分旅菲台商的生意也受到衝擊。一名從事渡船業的台商表示，燃料成本已增加近三倍，但政府限制票價僅能調漲10%，經營壓力沉重；另一名台商也指出，物流合作夥伴已多次調漲費用，公司也只能自行吸收。

海外菲勞匯款於2025年達356億美元，占GDP的7.3%，逾17%來自中東地區。亞銀警告，若衝突持續，恐將影響海外匯款，進而導致民間消費成長進一步放緩。

亞銀指出，增加基礎建設開支以及開放外商投資關鍵產業，將有助於支撐中期成長，但教育不均、青年失業率高及技能錯配等問題，仍威脅菲律賓長期發展潛力，政府須加快改革腳步，以實現更具包容性的成長。

通貨膨脹 油價 菲律賓 石油

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