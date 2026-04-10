陸企罕見勝利！外媒爆聘川普圈遊說公司 避開美監管機構審查

路透社披露，與川普圈關係密切的遊說公司幫助一家中國企業，就投資一家美企向投資監管機構提出說明，該機構之後駁回該美企所提國安審查申請，對於中企在美投資是罕見勝利。

這起案件涉及美國明尼蘇達州新創公司FastWave，該公司尋求使中國投資方中國遠大醫藥集團（GrandPharmaceutical Group）撤資。該集團聘請的遊說公司Checkmate，正是美國總統川普（Donald Trump）長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的狩獵好友們所主導。

FastWave於2021年獲遠大醫藥投資入股1200萬美元（約新台幣3億8000萬元）後，開始生產用於治療動脈血管鈣化的雷射導管。依照美國規範，這類雷射技術銷中須受管控，因為它也可能用於強化中國軍事實力。

根據路透社見到的文件，美國外來投資審查委員會（CFIUS）駁回FastWave提出對這筆投資進行國安審查的申請；這項決定之前未曾有媒體披露。

知悉此事的2名消息人士透露，Checkmate安排遠大醫藥委任律師畢雅洛斯（Jeff Bialos）在1月初會晤剛接任CFIUS主席的皮克頓（Chris Pilkerton）。畢雅洛斯在會面期間主張此案純屬商業糾紛、不存在國安疑慮。

文件顯示，CFIUS以無關國安為由駁回FastWave於1月底提出的審查申請，實際上站在遠大醫藥這一邊。

同時，FastWave委託的律師1月兩度尋求與皮克頓通話，但僅獲安排與CFIUS職員通話。

路透社無法判斷Checkmate安排的會面是否對CFIUS的決定產生影響。沒有跡象顯示小唐納涉入此案，小唐納發言人暫未回應置評請求。

CFIUS在駁回決定中，未針對此案是否構成國安疑慮做出任何評論。美國財政部透過聲明強調，CFIUS可能以「重大錯誤陳述」為由拒絕任何申報。

美國詹姆斯麥迪遜大學（James Madison University）政治學教授拉比拉（Tim LaPira）表示，這類外國或本地企業的遊說行為「相當常見」，「想跟執政方溝通，就得找與他們有往來的人」。

路透社向6名中國事務專家和3位獲知內情的民主黨國會議員說明此案後，他們擔心中國企業藉由僱用與川普圈關係密切的遊說人士，進一步影響川普政府決策。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，「CFIUS在盡職調查、審查及執法作業上從未改變，一直堅定維護美國國家安全利益」，並強調任何指稱川普政府應特殊利益要求而削弱CFIUS的說法「完全不實」。

Checkmate發言人小拉齊維塔（Chris LaCivita Jr.）表示，遠大醫藥「只是投資美企的公司，Checkmate在短期內協助其處理一個監管議題」，強調該公司「不存在國安威脅」。

根據申報資料，遠大醫藥去年12月聘請Checkmate，支付3萬美元委託其投入2週時間處理CFIUS相關事宜。

文件顯示，FastWave稱看到遠大醫藥官網一則新聞稿，披露其與FastWave中國競爭對手江蘇臻億醫療科技公司展開合作後，開始擔心技術外流。

起初歡迎遠大醫藥入股的FastWave，於2025年向CFIUS提出審查申請。根據文件，FastWave期盼CFIUS迫使遠大醫藥出售其40%股份或改為消極股東，理由是公司擔憂中方竊取專利和阻礙募資。

根據2021年的投資協議，遠大醫藥對FastWave未來增資案握有否決權，這是投資人避免持股遭稀釋的常見做法。

路透社無法聯絡上江蘇臻億醫療科技。畢雅洛斯表示，遠大醫藥只是代理這家公司的產品，與FastWave的投資承諾並不衝突。路透社無法獨自確認兩者關係是否違反遠大醫藥和FastWave的協議。