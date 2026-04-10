美伊脆弱停火…IMF將下修全球經濟成長預測 最新經濟衝擊一次看

在美國與伊朗達成暫時停火協議後，中東緊張局勢出現降溫曙光，自停火以來，首艘非伊朗籍油輪已通過荷莫茲海峽，但國際貨幣基金指出，受中東戰爭影響，將下修全球經濟成長預測。

●美伊停火生效後 首艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，自伊朗與美國宣布脆弱的停火以來，首艘非伊朗籍油輪9日通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法新社報導，根據MarineTraffic，懸掛非洲國家加彭國旗的油輪MSG號，9日通過這處戰略要道，船上載著大約7000公噸的阿拉伯聯合大公國重油，正準備航向印度。

這條重要航道的航運活動顯示，自從為期兩週的停火

生效以來，荷莫茲海峽尚未真正重新開放。

●中東戰火衝擊全球經濟 IMF將下修成長預測

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）指出，受中東戰爭影響，IMF將下修全球經濟成長預測，並警告即使目前維持脆弱停火，衝突仍將留下「疤痕效應」。

法新社報導，喬治艾娃表示，儘管在IMF最樂觀看法下，因能源成本飆升、基礎設施受損、供應鏈中斷及市場信心下滑，都將使全球經濟成長低於原先預期。

IMF預估，將需提供多達500億美元緊急金援給受戰爭影響國家，至少4500萬人將面臨糧食不足問題。

喬治艾娃說：「考量戰爭外溢效應，我們預期短期內對IMF國際收支援助的需求將增加200億至500億美元；若停火持續，需求可能接近區間下限。」

●沙烏地能源設施遇襲 石油產量與輸油管流量驟減

沙烏地新聞社（SPA）引述能源部官員消息報導，沙烏地阿拉伯能源設施遭到襲擊，導致國家原油日產量減少約60萬桶，橫跨東西岸的「東西輸油管」流量也縮減約70萬桶。

沙烏地新聞社指出，最新的攻擊，加上先前對部分設施的打擊，也擾亂了利雅德（Riyadh）、東部省（Eastern Province）和揚布工業城（Yanbu IndustrialCity）等地的關鍵石油、天然氣、煉油、石化和電力設施的運作。

自2月底美國、以色列對伊朗開戰以來，沙烏地先前並未提供這類攻擊對油田產量、煉油廠和管線流量影響的細節。

自2月底美國、以色列對伊朗開戰以來，沙烏地先前並未提供這類攻擊對油田產量、煉油廠和管線流量影響的細節。

在9日盤後交易中，基準布倫特原油期貨價格上漲；期貨結算價先前已上漲1.17美元，或1.2%，收在每桶95.92美元。

●研判中東續混亂 日本將釋出第2波石油儲備

日本政府10日上午在首相官邸召開第3次因應中東局勢的相關閣員會議，日相高市早苗在會議期間宣布，計劃在5月上旬起加碼釋出約20天份的國家石油儲備。

共同社報導，日本方面研判，即便美國與伊朗達成停火協議，能源運輸要衝荷莫茲海峽仍會繼續處於混亂狀態。高市10日表示，「希望能為穩定供應原油做好萬全準備」。

日本已經在3月中旬起，釋出第一波總計約50天份的石油儲備，釋出作業預計在4月底前結束，之後計劃開始釋出第2波儲備。

高市也指出，住宅建設與汽車塗裝用的稀釋劑，流通已經發生問題，另外生產綠茶之際使用的重油，供應也出現疑慮，已經指示相關單位排除這些狀況。

●中東戰事衝擊曼谷觀光 店家：業績剩2成彷彿疫情重演

泰國曼谷娜娜區是中東遊客赴泰旅遊的熱門地點，近年更形成阿拉伯社群據點，許多餐廳和店家專營阿拉伯遊客；然而美伊戰事導致來自中東的遊客銳減，旅行社與香水店的業績跌剩2成，他們無奈表示，彷彿疫情捲土重來。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，導致中東情勢升溫，衝擊泰國觀光業，儘管來自中東的遊客佔泰國整體外國旅客比重不高，但據官方統計，今年2月來自中東的遊客人數已減少一半以上，從去年的3萬2831人次減少到1萬6080人次。