泰國財長：低油價時代已過 將加速發展再生能源

泰國財長艾尼提表示，因中東衝突，泰國油價在未來2年內將保持在高點，並稱「低油價時代已過」。他指出，泰國長期嚴重依賴柴油補貼，導致赤字嚴重，因此政府將加快發展太陽能、生質燃料和其他再生能源，以緩解能源成本上漲的衝擊。

泰國財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）昨天在議會表示，中東的能源基礎設施遭嚴重破壞，石油和天然氣供應可能需要1到2年的時間才能穩定下來。他說：「低油價時代已經過去，至少在未來一到兩年內不會如此。」

民族報（The Nation）今天報導，艾尼提指出，政府已評估中東戰爭帶來的經濟風險，並指出衝突引發全球能源危機，導致油價劇烈波動。他警告，這場危機可能不會很快結束，且可能演變為停滯性通膨。

艾尼提強調，政府必須儘早採取行動，防止危機升級，重演1997年的金融危機。

不過，他明確表示，政府不會因近期能源衝擊而削減燃油消費稅，並指出，若透過減稅來壓低油價，效果與動用石油燃料基金相近，但會進一步減少政府提供公共服務所需的收入。

他說，泰國須保障必要的公共支出，並將石油燃料基金作為第一道防線。

針對降低油價的呼籲，他回應表示，此舉與動用石油燃料基金並無太大不同，反而會為國家財政帶來更嚴重的後果，並指，泰國長期嚴重依賴柴油補貼，已導致赤字嚴重。

他補充說，政府計劃將加快推廣太陽能、生質燃料和其他再生能源，以緩解家庭和企業受到能源成本上漲的影響。