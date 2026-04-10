購買碳權兼防野火 摩根大通攜手新創公司

Axios新聞網報導，金融巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）與綠能新創企業Graphyte簽署一份碳移除的碳權合約，除能幫摩根大通抵銷碳排，還有預防大規模森林野火的附加價值。

當前碳移除被視為達成氣候目標的關鍵手段，包括透過恢復森林或泥炭地等基於自然的方法，還有透過直接空氣捕集（DAC）、生物炭（biochar）以及碳捕集與儲存（CCS）等人為新技術。

成立於2023年的新創公司Graphyte，他們的技術是收集農業廢棄物或森林中的枯木碎屑，壓縮成方塊後埋入地下深處。原理是讓原本這些植物腐爛或燃燒時會逸入大氣的二氧化碳透過壓縮與深埋，將這些碳排永久封存在地底。

根據協議，Graphyte將在未來10年內為摩根大通移除6 萬噸的碳排。提供摩根大通的碳抵換額度（碳權）產自Graphyte在阿肯色州的既有項目，以及在亞利桑那州一座因這次簽約而得以推動的新設施。

亞利桑那州的設施將用到森林疏伐（thinning,即移除過密或易燃林木）計畫產生的廢料。這樣既解決疏伐剩料處理難題並創造商機，又直接降低森林的火災風險。

隨美國總統川普回鍋，聯邦政府對氣候項目的支持減弱，氣候新創公司正越來越強調附加效益（例如預防野火與創造就業機會），盼提升市場吸引力。

Graphyte公司創辦人兼執行長羅傑斯（BarclayRogers）說：「我在華府時常講：不論對氣候變遷有何看法，大家應都能認同降低野火風險有其必要。而且我們可以在這個過程中在鄉村地區創造工作機會。」

6萬噸的碳權交易是Graphyte成立以來最大的一筆生意，與摩根大通和其他碳權供應商簽署的中型規模碳移除協議相當。

Graphyte的目標是在2030年前移除多達500萬噸碳排。但與整體氣候挑戰相比，這個數字無疑小巫見大巫；美國每年約排放50億噸二氧化碳。因此這類碳移除產業若要對改善暖化產生實質影響，仍賴大幅成長。