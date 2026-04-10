德國企業破產創20年新高、影響17萬勞工 智庫分析：這產業最嚴峻

德國企業破產數持續攀升，2025年共計1萬7604件，達20年新高。智庫分析，約17萬名勞工受企業倒閉潮影響，其中以製造業最為嚴峻。

德國智庫哈雷經濟研究院（IWH）8日發布報告指出，德國去年企業破產總數達1萬7604件，僅去年12月單月就有1519家企業申請破產，較疫情前平均水準高出約75%。即使在2009年金融危機期間，德國企業破產數也低於去年水準。

哈雷經濟研究院指出，「破產趨勢」為觀察企業破產與整體經濟發展的重要領先指標，主要根據德國各地登記法院發布的破產公告，並結合相關企業的財務數據進行分析。

報告負責人、哈雷經濟研究院破產研究主管穆勒（Steffen Müller）分析，當前企業破產增加，已難再以疫情後的短期影響或過去長期低利率環境來解釋。

他指出，疫情期間因低利率易融資及政府補貼，部分經營體質較弱的企業仍能持續運作；但自2022年起，隨著利率上升、補助逐步取消，這些企業開始倒閉，破產案件因而集中出現。

不過，隨著這波後疫情倒閉潮逐漸告一段落，穆勒認為，目前的高破產數更直接反映德國經濟面臨的結構性挑戰。

分析顯示，這波企業破產並非集中於單一規模企業，而是呈現全面擴散趨勢。雖然破產數量仍以中小企業為主，但大型企業倒閉對就業市場衝擊更為顯著。

根據報告，2025年約有17萬名勞工因企業破產受影響，其中以製造業最為嚴峻，涉及約6萬2000個工作機會。除製造業外，餐飲、旅宿、建築與房地產開發等產業也普遍面臨破產壓力。

針對德國企業倒閉潮，企業轉型顧問公司Falkensteg合夥人艾克哈特（Jonas Eckhardt）接受明鏡週刊（DerSpiegel）訪問時表示，「德國經濟已不只是頭痛，而是發燒了」。對德國中小企業而言，當前面臨的不僅是景氣循環的短期低潮，而是攸關生存的挑戰。

穆勒則表示，不必過度悲觀，企業破產在市場經濟中具有一定調節功能，有助淘汰經營體質不佳的企業，讓資源轉向競爭力較強的公司，帶動整體產業調整。