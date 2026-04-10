川普掀全球經濟第二波衝擊！伊朗戰火引燃通膨 迫使各國央行轉趨緊縮

美國總統川普重返白宮後這回掀起全球經濟第二波重大衝擊，目前看來愈來愈可能迫使各國央行啟動新一輪的緊縮周期。

川普對伊朗開戰後，通膨又開發發作，後續能源相關的壓力也在醞釀，全球決策者警覺到可能必須轉而升息。這和去年此時的情況形成對比，當時川普宣布所謂的「解放日」關稅措施，讓各國官員繃緊神經，戒備全球經濟同時熄火的重擊。

根據彭博經濟研究彙整的先進經濟體綜合利率指標，短期貨幣政策的走勢明顯升高。這指標目前反映年底的利率，比三個月前高出約35個基點。

全世界各地的決策官員漸漸察覺，中東能源生產能力受損程度極其嚴重，很可能導致供應衝擊持續存在。這對通膨和貨幣政策都將產生重大影響。

這波衝擊預料仍將呈現不對稱分布。歐洲央行和加拿大央行預料會升息，而其他如英格蘭銀行，目前則由原本趨於調降轉為按兵不動。

彭博經濟研究經濟學家仍預料聯準會（Fed）接下來會降息，但總次數已從1月的四次減為兩次。

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）說：「油價急劇上揚、令人暈頭轉向的不確定性，加上對聯準會還有領導層更迭以及要求低利率的政治壓力，凡此種種都讓各國央行面臨嚴峻挑戰。我們認為這場戰爭會讓多數國家在第2季保持觀望。就目前而言，很難再看得更遠。」