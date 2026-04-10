Lumentum訂單將一路滿載至2028年 通訊元件供不應求

光通訊大廠Lumentum表示，美國超大規模資料中心業者（hyperscaler）對光學元件的需求加速成長，訂單將一路滿載至2028 年。

Lumentum 上月獲得輝達（NVIDIA）投資，在那斯達克掛牌的股票近一年已飆漲超過 1,500%。儘管該公司竭盡所能擴產，但仍難以滿足市場需求。

執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）周五在東京受訪時說：「美國超大規模資料中心業者的資本支出金額極其龐大，而且目前看來還看不到盡頭。我們愈來愈趕不上需求。預計不出兩季，直到2028年底前的產能就會被預訂一空。」

赫爾斯頓指出，總部位於加州聖荷西的 Lumentum 正在盡可能調整現有的電子生產設施。比起從頭建廠，這種做法能縮短一半的時間，讓新廠更快投產。赫爾斯頓也提到， Lumentum 在日本已投入 1 億美元的新投資，且金額很可能會進一步追加到 2.5 億美元左右。