中東戰事衝擊曼谷觀光 店家：業績剩2成彷彿疫情重演

泰國曼谷娜娜區是中東遊客赴泰旅遊的熱門地點，近年更形成阿拉伯社群據點，許多餐廳和店家專營阿拉伯遊客；然而美伊戰事導致來自中東的遊客銳減，旅行社與香水店的業績跌剩2成，他們無奈表示，彷彿疫情捲土重來。

在曼谷經營烏德帝國（Oud Empire）香水店逾12年的穆罕默德（Muhammad）向中央社指出，中東衝突爆發前，店內總是被遊客擠得水洩不通，如今卻空無一人，「感覺宛如疫情捲土重來」。

穆罕默德的香水店位於娜娜區（Nana），該街區因中東遊客齊聚，形成小型阿拉伯社區，巷弄內中東餐廳、服飾、鞋店及香水店林立，然而平時門庭若市的市場與街道，現在卻門可羅雀。

穆罕默德表示，曼谷娜娜區有逾百家香水店，因中東遊客數量銳減，導致他們的生意受很大衝擊。他說，「原本預計開齋節後將迎來很多客人，會非常熱鬧，但不幸的是戰爭爆發後，很多來自阿拉伯國家的遊客不來了，生意不如預期。」

他補充，香水店的業績只剩平常的1至2成，並指出，平時每月營業額最高可達100萬泰銖（約新台幣99萬元），現在僅剩約15萬至20萬泰銖。

一家同樣位於娜娜區、專門服務阿拉伯遊客的旅行社，在中東衝突爆發後，員工開始輪流上班。過去每個窗口擠滿民眾詢問旅遊行程和交通、餐食票券，如今景象已不復見，因此業者暫時將櫃檯員工人數減半。

業者努塔琳（Nuttharin Soonthornrohit）向中央社表示，他們所經營的「旅遊世界」旅行社（WorldTravel）有9成客戶都是阿拉伯旅客，他們來泰國會到各城市、島嶼觀光，也會到醫院健檢或就醫，自中東戰爭爆發後，阿拉伯旅客不來旅遊，導致店面人煙稀少，業績腰斬。

她無奈地說：「現在是旺季，不只是阿拉伯人，幾乎所有外國人都會來泰國玩」，她指著大廳指出，「但是你看，現在一個人都沒有。」

除了旅行社，努塔琳在娜娜區的另一街道還投資了一間剛完工、名為NANA Village的商場，大部分的店面仍空著。努塔琳解釋，阿拉伯遊客減少導致業者暫不願承租，她已試圖降低租金已吸引店家進駐，同時延後商場的開幕時程。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，導致中東情勢升溫，衝擊泰國觀光業，儘管來自中東的遊客佔泰國整體外國旅客比重不高，但據官方統計，今年2月來自中東的遊客人數已減少一半以上，從去年的3萬2831人次減少到1萬6080人次。

美國與伊朗目前已同意暫時停火，但努塔琳仍擔憂，若停火結束，經濟衝擊仍會持續，影響還可能比新冠疫情更大，並指出「顧客不能來，以及油價上漲」都會是長期的影響。

她說：「我只希望戰爭能趕快結束，畢竟要恢復以往榮景仍需時間，若戰爭繼續，生意就會和疫情期間一樣。」