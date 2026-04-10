亞銀報告：台灣列先進經濟體 估今年GDP成長「破7」 通膨微升

亞洲開發銀行（ADB）10日最新公布的亞洲經濟展望報告，把台灣改歸類為先進亞太經濟體，且預估台灣經濟今年將成長7.6%，遠高於去年12月預測的4%，有望連兩年「破7」，反映全球人工智慧（AI）熱潮持續、且內需回升，通膨有望在明年緩解。

亞銀的最新亞洲開發展望（ADO）報告，把台灣、南韓、香港、日本、新加坡、澳洲及紐西蘭等七個成員經濟體，改列為先進亞太經濟體，已更符合其發展水準。這七個經濟體都被國際貨幣基金（IMF）歸類為先進經濟體、也被世界銀行歸類為高所得經濟體。

亞銀指出，儘管中東衝突持續，台灣成長展望大致維持正向，在中東衝突情勢早期回穩的情境下，今年經濟預料將成長7.6%。相較下，台灣主計總處2月預估台灣今年經濟將成長7.71%。

亞銀認為，AI熱潮可望延續，支撐出口與投資，中東衝突也不致重創全球半導體銷售，世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，今年全球半導體銷售將成長26%。

而且，若美國統一課徵10%-15%的關稅，將讓台灣處於比其他競爭出口國更有利的地位，嘉惠傳統的非科技產業。亞銀預測台灣今年出口將成長約15%，淨出口將為成長率貢獻約2個百分點，而消費者信心好轉、當局持續支持一般家庭、以及調高基本工資，可望提振消費者支出約2%。

雖然政府總預算案延後通過，但這個僵局不太可能拖累成長，因為財政乘數推估不高。健全的出口與消費應能支撐廠房與設備的投資、及庫存回補。亞銀預測，台灣經濟明年將成長4%，略高於3%-3.5%的長期潛力。

不過，由於台灣經濟幾乎完全依賴進口燃料，通膨率可能攀升，亞銀預估今年將微升至1.8%，高於去年12月預測的1.5%，但明年預料將降至1.5%。這些預測是假設AI相關的需求成長放慢，以及通膨急升之勢不會延後到2026年之後。

亞銀也提醒，台灣的成長風險偏向下行。若中東衝突拉長，將干擾出口生產、推升通膨，並減弱消費者與企業信心。即便是中東衝突情勢早期回穩的情境，台灣成長也繼續面臨下行風險，包括美國貿易政策震撼可能會傷害出口與信心，以及中國大陸成長放緩將降低對台灣出口產品的需求，且來自當地生產商的競爭加劇。AI相關投資雖維持強勁，但若生產力提振效應不如預期、或對科技巨擘投資前景出現疑慮，半導體需求可能會萎縮，拖累資產價格下跌。

中長期而言，台灣能否延續成長動能，取決於解決人口結構限制、與強化非科技業生產力的結果。科技業仰賴電力、土地及專業人才的穩定供應。長期來看，台灣經濟的重大限制為人口迅速老化與勞工持續短缺。若要延續成長到AI循環之後，台灣將需要提高國內勞工的技能、整合外國專業人才，並提高非科技業與服務業的生產力。

2025年回顧

亞銀也回顧台灣去年的情勢指出，對科技出口的強勁外部需求，帶動台灣去年國內生產毛額（GDP）成長8.7%，逼近歷史新高，淨出口貢獻6.4個百分點，以AI熱潮為出口成長主力，全球企業去年上半年提前下單，也帶來些許提振。貨物出口成長35%，幾乎全都是科技產品，汽車與成熟電子產品等傳統產業出口則停滯。

投資也隨出口同步成長，去年整體固定資本形成毛額成長4.4%，低於2024年的14.5%，但這種減緩是因生產商抽取庫存以跟上出口訂單，致使庫存占GDP比率萎縮了近2%。相較下，隨著科技生產商擴產以趕上AI熱潮，去年廠房與設備投資成長11%，高於2024年的7%。

儘管今年面臨地緣政治震撼，但隨著全球人工智慧（AI）熱潮持續、且內需回升，台灣今年經濟預料仍將維持科技業驅動的熱絡成長。亞銀預估，在中東衝突持續之際，台灣今年通膨率將攀升，但可望在2027年緩解。

不過，不確定性與科技業以外的活動疲軟，限制了去年的消費成長。民間消費增長1.5%，政府消費擴增1.2%，皆僅約為2024年成長率的一半。台股去年上漲25%雖帶來財富效應，但經濟前景的不確定性、以及非科技業的就業與所得成長疲軟，都抑制消費者支出。

消費者出於預期美國進口產品的關稅稅率可能調降，也延後採購，在汽車銷售尤其明顯。為刺激民間支出，政府發放現金給家庭（約占GDP的0.8%），但只有溫和影響。

亞銀指出，台灣去年的通膨率維持低迷，整體通膨率為1.7%，核心通膨率是1.3%，食品價格從2024年颱風過後的高點回落，內需不振以及對基本物資與電價等服務的管制，也壓低其他消費者物價。基於這些趨勢，台灣央行去年全年都維持政策利率在2%。

台灣的財政收支去年轉為約占GDP 0.8%的赤字，而非2024年占GDP 0.4%的盈餘。去年政府支出占GDP比率升至15.9%，略低於預算編列的16.2%。儘管經濟成長強勁，但整體收入受抑制，原因包括房地產銷售疲軟導致稅收減少、汽車採購下滑，以及政府為協助未受惠於科技出口熱潮的產業，所實施的遞延繳稅計畫。

台灣去年經常帳盈餘擴大至創紀錄的1,810億美元，占GDP比率為19.6%，帶動新台幣升值。外匯存底增加250億美元，足以支應15個月的進口需求。新台幣兌美元匯率在去年7月攀峰，升值約12%，到去年底時總計升值約4%。

新台幣去年初升值導致壽險業者蒙受損失。但整體金融體系維持穩定，資產負債表依然健全，並且持續實施房貸成數限制等總體審慎措施。然而，新台幣升值導致壽險業業者持有的美元計價金融資產，遭遇估值損失，促使金融監管當局著手因應。2026年生效的修訂法規，允許壽險業者遞延這些損失，降低了購買匯率避險工具的需求。這些調整將減緩保險公司資本適足率的下降，並降低系統性波動。