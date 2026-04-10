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研判中東續混亂 日本將釋出第2波石油儲備

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本政府今天上午在首相官邸召開第3次因應中東局勢的相關閣員會議，日相高市早苗在會議期間宣布，計劃在5月上旬起加碼釋出約20天份的國家石油儲備。

共同社報導，日本方面研判，即便美國伊朗達成停火協議，能源運輸要衝荷莫茲海峽仍會繼續處於混亂狀態。高市今天表示，「希望能為穩定供應原油做好萬全準備」。

日本已經在3月中旬起，釋出第一波總計約50天份的石油儲備，釋出作業預計在4月底前結束，之後計劃開始釋出第2波儲備。

高市也指出，住宅建設與汽車塗裝用的稀釋劑，流通已經發生問題，另外生產綠茶之際使用的重油，供應也出現疑慮，已經指示相關單位排除這些狀況。

她也提到，醫療手套等產品的原料是中東產石油製品，並在亞洲生產，「從確保供應與強化供應鏈的觀點出發，有必要評估與亞洲各國合作與支援」。

日本放送協會（NHK）報導，高市與所有的閣員均出席這場會議。

經濟產業大臣赤澤亮正在會後的記者會說道，「目前已經確保日本全體所須的燃料、石油製品。之後也將持續盡全力確保」。他也表示，將採取萬全的對策，以避免對生活、經濟活動產生影響。

關於之後釋出石油儲備，赤澤說：「進一步推動替代來源的話，可能會減少釋出，但是若發生什麼問題，可能會增加」，暗示將觀察之後的採購狀況，規劃後續措施。

美國 伊朗 石油

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