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台灣華語教學走進Google總部 科技公司競相合作

中央社／ 舊金山9日專電
台灣華語教學走進Google總部。路透
台灣華語教學走進Google總部。路透

每週固定時間，Google總部園區內一群工程師下班後沒有急著回家，而是聚在一起學中文，從買菜購物到職場對話。僑委會2年前將華語課程引進矽谷科技公司，引起迴響。Google台灣女婿尼克說，退休後打算一半時間在台灣生活，希望學以致用，貢獻社會。

Google工程師尼克（Nick）20多年前曾赴台求學，結識妻子。他接受中央社訪問時用流利中文表示，這次上課地點就在園區內，並且與一群背景和興趣相似的老外一起學習，以前從來沒有過這種經驗，感覺效果更好，還能彼此討論新科技如何幫助學習。

僑委會在北加州與台灣會館合作，自2024年5月起在Google園區開班，首度將華語教學帶進矽谷科技公司。這樣的成功模式，也讓蘋果（Apple）、宏碁表達合作意願。

尼克告訴記者，他加入課程的一大原因其實和未來人生規劃有關。他說，退休後希望一半時間住在台灣，「如果想融入、回饋當地社會，就一定要會說當地的語言」。

尼克說，曾學過一些中文，但回到美國後日常溝通幾乎都用英文，沒有太多使用中文的機會。這次課程設計強調應用，從買菜購物到職場溝通，讓語言派得上用場。

負責授課的老師蔡欣凌觀察，學員雖然都是科技公司工程師，但來自不同族裔背景。課堂上除了比較台灣與美國的語言表達差異，也常分享各自文化，激盪出不同火花。

隨著口碑累積，學員人數也穩定成長。金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，課程從第1期約50人，到第5期後穩定維持在60人以上規模，工程師甚至主動要求加開課程。

回應學員熱切需求，台灣華語文學習中心在各期空檔期間也開辦「台灣文化體驗營」，以台灣夜市美食、旅遊、宗教與節慶文化、點餐對話練習為主題，深入在地生活。

莊雅淑表示，除了華語之外，台語課程也正在規劃；許多矽谷台裔二代工程師表達很想學習「母語」或「阿公阿嬤的話」，希望透過台語連結家族情感與文化根源。

Google 華語 矽谷 退休

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