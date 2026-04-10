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亞銀看好台灣今年成長7.6%稱冠亞太 半導體支撐出口力抗區域放緩逆風

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
A man enters the Asian Development Bank (ADB) headquarters in Manila, Philippines on Tuesday, April 15, 2025. (AP Photo/Aaron Favila)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-04-15，數位典藏序號：20250415172851066】
A man enters the Asian Development Bank (ADB) headquarters in Manila, Philippines on Tuesday, April 15, 2025. (AP Photo/Aaron Favila)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-04-15，數位典藏序號：20250415172851066】

亞洲開發銀行（ADB）指出，即使油價未來幾個月穩定下來，亞洲各國今年經濟成長將普遍放緩，中東戰爭將波及從製造業到觀光業等各項產業。不過，台灣今年經濟成長率仍高居經濟體之冠。

亞銀預測台灣今年經濟成長率將達7.6%，遠高於去年12月的預測的4.0%，雖低於去年的8.7%，但仍是各經濟體中最高的；上修幅度達3.6個百分點，也是各國之最。

亞銀周五發布的《亞洲發展展望》（Asian Development Outlook）報告指出，美以對伊朗開戰預料將阻擋亞洲經濟繼續上升，亞太發展中地區經濟體今年整體經濟成長率預料將由去年的5.4%減緩為5.1%。

亞銀這次另將台灣、南韓、新加坡、香港、紐澳和日本歸類為已開發經濟體，與其他亞太發展中經濟體區隔。

報告中說：「儘管衝突發生後能源價格上漲且信心下滑，但受惠於全球對半導體的持續需求，南韓的成長預計將回升，台灣則將維持強勁成長。」亞銀預測南韓GDP成長率將由去年1.0%增至1.9%。

這份報告在 2 月 28 日美伊戰爭爆發一周多後定稿，並假設油價年底前將趨近於戰前的水準。

亞銀總裁神田真人在報告中說：「亞洲開發中國家和太平洋地區的經濟復甦面臨嚴峻考驗。雖然直接曝險有限，但仍不堪能源及其他大宗商品價格上漲的影響，這會推升通膨並使金融情勢趨緊。」

亞銀預測中國大陸今年經濟成長率將從 2025 年的 5% 放緩至 4.6%，理由是民生消費持續低迷。印度也將從去年的 7.6% 降至6.9%。

亞銀預料，受香港、日本、新加坡及台灣成長放緩影響，亞太地區已開發經濟體成長率將從去年的 2.5% 降至 2026 年的 2.2%。同時，受能源價格上漲影響，亞洲開發中國家的通膨率預計將從 2025 年的 3% 升至本年的 3.6%。由於該地區仰賴中東供應肥料及其他相關投入要素（包括尿素與氨），農業生產成本和糧食價格預料也將隨之攀升。

亞銀指出，美伊戰爭也可能打擊半導體生產，因為生產晶片所需的關鍵投入原料，如氦氣、硫磺及石化產品的運輸都受到干擾。亞銀也說，由於戰爭重創全球旅遊業，依賴觀光業的經濟體同樣將拖累經濟成長。

儘管戰爭對亞洲經濟體構成風險，亞銀警告不應採取急進貨幣政策緊縮或價格管制。

亞銀說：「在需要支持的地方，應優先採取特定且有時限的財政措施。貨幣政策應著重於提供精準投放的流動性，並透過有效的溝通來制約通膨預期，而非採取急進的緊縮政策。」

亞銀這次另將台灣、南韓、新加坡、香港、紐澳和日本歸類為已開發經濟體，與其他亞太發展中經濟體區隔。路透
亞銀這次另將台灣、南韓、新加坡、香港、紐澳和日本歸類為已開發經濟體，與其他亞太發展中經濟體區隔。路透

半導體 亞銀 台灣 伊朗 中東

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