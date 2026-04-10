中東戰火衝擊全球經濟 IMF將下修成長預測

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天指出，受中東戰爭影響，IMF將下修全球經濟成長預測，並警告即使目前維持脆弱停火，衝突仍將留下「疤痕效應」。

法新社報導，喬治艾娃表示，儘管在IMF最樂觀看法下，因能源成本飆升、基礎設施受損、供應鏈中斷及市場信心下滑，都將使全球經濟成長低於原先預期。

IMF預估，將需提供多達500億美元緊急金援給受戰爭影響國家，至少4500萬人將面臨糧食不足問題。

喬治艾娃說：「考量戰爭外溢效應，我們預期短期內對IMF國際收支援助的需求將增加200億至500億美元；若停火持續，需求可能接近區間下限。」

她在IMF與世界銀行（World Bank）共同主辦的年度春季會議開幕時發表上述的談話。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨即報復反擊，使中東陷入大規模衝突，導致供應受阻，且在伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，油價大幅飆升。

美伊7日同意暫停攻擊，但之後又互控違反停火協議，雙方預定11日展開新一輪談判，尋求更持久和平。

喬治艾娃強調，這場危機對各國衝擊「並不對稱」，低所得能源進口國受到的打擊遠大於其他國家。

世銀表示，在伊朗對波斯灣多國報復性攻擊，以及以色列對黎巴嫩軍事行動下，中東地區已因這場戰爭承受「嚴重且立即的經濟代價」。

世銀指出，若排除伊朗，中東整體經濟成長率預計在2026年將減緩至僅1.8%，較戰前預測下修2.4個百分點。

IMF預料也將因油價與供應衝擊，上修全球整體通膨預測。

IMF、世銀與世界糧食計劃署（World FoodProgramme）首長昨天在華盛頓會晤，討論戰爭對經濟及糧食安全影響。

三方會後發布聯合聲明表示：「石油、天然氣與肥料價格大幅上漲，加上運輸瓶頸，勢必推升糧價並加劇糧食不足。」

IMF與世銀已成立協調小組，處理戰爭對能源市場的衝擊，小組高層會議將於13日舉行。