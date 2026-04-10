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「後巴菲特」時代 波克夏首發日圓債！規模2,723億日圓

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波克夏在巴菲特卸任執行長之後，首次發行日圓債。 美聯社
波克夏在巴菲特卸任執行長之後，首次發行日圓債。 美聯社

波克夏（Berkshire Hathaway）近來已發行規模2,723億日圓（17億美元）的日圓計價債券，為「股神」巴菲特卸任執行長之後首見。

波克夏這次發行的日圓債涵蓋六批，到期期限介於3年-30年，10年期債券的利率定價為較基準利率高出90個基點，票面利率為3.084%，略高於上次於去年11月發行10年期日圓債券時的2.422%。

儘管中東緊張升溫加劇日本債市波動，波克夏這次發行日圓債仍成功吸引投資人認購。這也是波克夏歷來第三大規模的日圓債發行，排在2019年首次發行時的4,300億日圓，以及2024年10月的2,818億日圓之後。

宏利投資管理日本公司董事總經理Shunsuke Oshida說：「在當前的市場環境下，知名度較低的發行人可能難以進入市場。但具有良好紀錄、且在日本有投資布局的發行者，能帶來信心，使投資人更容易參與。」

波克夏近年持續擴大投資布局日本，包括持有多家大型商社的股票，近來也同意投資東京海上控股約3,000億日圓，顯示對日本市場持續保持信心。

日本 中東 利率 波克夏 巴菲特

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