波灣局勢詭譎之際…費半已連兩日刷歷史新高 連輝達也悄悄連七日漲

晶片類股股價周四（9日）再創下新高。費城半導體指數上漲2.1%，收在8,633.44點，費半已連續兩個交易日刷新歷史最高紀錄，同時也是連續七個交易日上漲。輝達（Nvidia）也悄悄回溫。截至周四與費半指數一樣，連續第七個交易日上漲，創下自2023年11月14日以來最長連漲紀錄。

如果時間拉長到今年以來的話，輝達仍約下跌1%。以52周高點來看，Jefferies分析師Jeffrey Favuzza指出，截至周四開盤前，輝達股價仍低約14%，是在他所關注的重要AI概念股中，落差較大者。其他同樣落差大的公司還包括博通（Broadcom）、美光（Micron Technology）等。

Jeffrey Favuzza因而認為，「如果資金重新回流AI主題，這些股票可能具備最大的上漲槓桿空間。」他指的是，投資人可能透過槓桿放大對AI產業的看多押注。

除了半導體指數本身外，幾檔追蹤費半指數的ETF也收在歷史高點。研究機構DataTrek周四就指出，VanEck Semiconductor ETF當天收在歷史高點，這檔ETF的其前十大持股，輝達和台積電ADR的占比很高。另外，iShares Semiconductor ETF也收在歷史新高。

不過，瑞穗（Mizuho）分析師Jordan Klein在最新發表的報告中示警，半導體類股現已顯得「有點過熱」。他說：「我的感覺是，昨天（周三）的漲勢主要由機器交易與量化資金推動，是一種風險偏好轉向，而不是真正的主動型基金經理人在伊朗宣布停火的隔天，就急著進場買進。」

Jordan Klein提醒，伊朗戰爭停火協議普遍被認為相當脆弱，荷莫茲海峽尚無明確證據顯示已重新開放，晶片股這波漲勢「很可能最終含淚收場」。