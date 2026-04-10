Anthropic傳出考慮自研AI晶片

路透根據三位消息人士報導，人工智慧（AI）公司Anthropic正在探索自行設計晶片的可能性。在AI晶片供應短缺、難以支撐更先進AI系統開發與運行的背景下，Anthropic與競爭對手都正在積極尋找解決方案。

兩位知情人士及一位聽取公司簡報的人士告訴路透，自研晶片的計畫目前仍處於初期階段，Anthropic最後仍可能決定只購買AI晶片，而不自行設計。其中一位消息人士指出，自研晶片尚未有具體方案，也還沒組建專門團隊來推動。

路透採訪Anthropic的回應，公司發言人拒絕評論。

Anthropic本周表示，公司AI模型Claude在2026年的需求快速成長，公司年化營收現已超過300億美元，高於2025年底的大約90億美元水準。

在技術方面，Anthropic使用多種晶片來開發與運行AI軟體與聊天機器人Claude，包括Google設計的張量處理器（TPU），以及亞馬遜（Amazon）設計的晶片。

Anthropic本周與Google及博通（Broadcom）簽署了一項長期合作協議，博通是負責設計TPU的公司。該協議也建立在公司承諾投資500億美元，強化美國算力基礎設施的計畫之上。

Anthropic針對自研晶片的討論，與其他大型科技公司正在進行的類似努力相呼應，像是臉書母公司Meta與AI競爭同業OpenAI等公司，都嘗試設計自有的AI晶片。

產業消息人士表示，設計一款先進AI晶片的成本約需5億美元，因為企業需要聘請高階技術工程師，並投入資金確保製造過程沒有缺陷。