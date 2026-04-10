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亞馬遜考慮將自家晶片成櫃賣給第三方公司 股價大漲5.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜首度揭露自研晶片事業的規模。路透
亞馬遜首度揭露自研晶片事業的規模。路透

亞馬遜（Amazon.com）執行長賈西周四表示，考慮向其他公司出售自家研發的晶片；他說，該公司的晶片事業年營收預計將突破 200 億美元。

這一揭露讓外界得以一窺亞馬遜自研晶片事業的規模，這部門生產通用型運算晶片、AI 加速器，以及能提升伺服器運作效率的晶片。

受此消息激勵，亞馬遜周四股價大漲5.6%至233.65美元。

目前亞馬遜是將這些硬體租賃給旗下雲端事業 AWS（Amazon Web Services）的客戶使用。不過，具備建置人工智慧（AI）模型能力的處理器需求極其旺盛，導致供應吃緊，促使各家公司紛紛尋求輝達（NVIDIA）領先市場的圖形處理器（GPU）以外的替代方案。

賈西在年度股東信中說：「市場對我們晶片的需求非常大，未來很有可能以成櫃的方式賣給第三方。」

這位接掌亞馬遜近五年的執行長說，如果他們的晶片事業是一家向 AWS 客戶及其他第三方銷售半導體的獨立企業，年化營收規模將達到 500 億美元。

此外，賈西也宣傳了亞馬遜投入 40 億美元的計畫，為美國偏鄉購物者提供快速配送服務。

人工智慧 亞馬遜 輝達

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