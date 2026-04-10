北海現貨油價觸及新高！全球能源緊縮未解 沙國產能受損不輕

由於歐洲與亞洲煉油廠爭相搶購原油貨源，加上伊朗持續掌控荷莫茲海峽，引發市場新一波不安，北海原油價格被推升至歷史新高。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，代表即期交割原油的「福蒂斯混合油」（Forties Blend）周四（9日）價格接近每桶147美元，超越2008年金融危機前夕的高點。交易員正爭相購買原油，以填補目前大量滯留在波斯灣的供應缺口。

包含福蒂斯混合油、是北海實體原油價格重要指標的「即期布蘭特」（Dated Brent）油價，根據價格機構普氏（Platts）的評估，周四上漲7%至每桶131.96美元，

北海實體現貨原油的交易價格，遠高於布蘭特原油6月交割期貨價格每桶97美元，進一步顯示市場對供應短缺的恐慌。

原油價格周五開盤連二日上漲，西德州中級原油（WTI）價格上漲0.9%至每桶 98 美元附近，周四在震盪劇烈的交易中上漲 3.7%。受周二美伊宣布停火影響，本周已下跌超過 10%。

搶購原油的熱潮擾亂了石油市場的一項關鍵機制。交易員表示，由於差價合約（CFDs）價格飆升至每桶30美元以上，突破洲際交易所（ICE）的門檻，以至於現在已經無法交易他們已無法差價合約。

這類合約廣泛用於油價上漲的避險操作。多位市場人士表示，他們不記得何時曾經出現無法交易布蘭特差價合約的情況，並指出部分交易已轉至場外進行。ICE未對此發表評論。

美國總統川普保證伊朗很快會重開荷莫茲海峽，他周四說：「很快你就會看到石油開始流動。」但他同時批評伊朗在允許油輪通行方面「表現非常差」，並警告德黑蘭「最好不要」對安全通行收費。

高盛同日向客戶表示，近期經由荷莫茲海峽出口的石油已大幅下降，目前僅為正常水準的8%。而亞洲特別容易受到衝擊，因為其約80%的石油與石化產品需經由荷莫茲海峽運輸。

另一個顯示市場緊張的跡象是，沙烏地阿拉伯表示，由於近日能源設施遭到攻擊，國內石油產能每日減少60萬桶。同時也導致每日損失約70萬桶的輸送能力。根據彭博計算，此數字約占沙烏地正常原油出口量的 10%。

此外，報告顯示，負責「東西向油管」（East-West pipeline）運作的一座加壓站也遭到襲擊，導致本周每日運量減少 70 萬桶。沙國一直利用該油管經由紅海出口原油。與此同時，科威特也表示正攔截無人機攻擊，並稱部分關鍵設施已成為目標。

BOK金融交易部資深副總裁基斯勒表示，油輪恢復通行之前，「實體市場的供應緊張狀況將持續」，「即使海峽重新開放，物流問題也需要約20天才能恢復正常」。