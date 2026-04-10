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台積電ADR小跌0.1% 費半再漲2%連七漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四小跌0.1%，收在365.49美元，結束連三日漲勢，收在365.49美元，較台北交易溢價19%。

在投資人看好美國和伊朗可能達成持久和平協議的激勵之下，美股周四全面走高，標普 500 指數連續七個交易日上漲，創下自去年 10 月以來最長連漲紀錄；那斯達克綜合指數收在高於伊朗衝突爆發前的水準。

市場早盤一度因以色列持續襲擊黎巴嫩、荷莫茲維持關閉導致油價反彈而走低。隨後因以色列總理內唐亞胡表示將和黎巴嫩展開和平談判，且川普總統透露已要求以色列縮減攻擊規模，美股隨之反彈，恐慌指數 VIX 降至開戰以來最低點。

道瓊工業指數上漲 275.88 點，漲幅 0.6%，收 48,185.80 點。標普500指數上漲 41.85 點，漲幅0.6%，收 6,824.66 點。那斯達克綜合指數上漲 187.42 點，漲幅 0.8%，收 在22,822.42 點。

費城半導體指數大漲 2.1%，表現優於大盤，也連續七日上漲。英特爾（Intel）大張4.7%，美光大漲3.6%，輝達（NVIDIA）漲1%。

台灣加權股價指數周四上漲99.78點，漲幅0.3%，收在34,861.16點。台積電（2330）上漲0.3%收在1,955元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,325.83 -0.11 1,955.00 18.97

聯電 UMC US 60.65 +0.63 60.00 1.08

日月光投控 ASX US 389.93 +1.53 392.00 -0.53

中華電信 CHT US 135.16 -0.35 135.00 0.12

美國 川普 美股

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