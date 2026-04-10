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川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

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標普連七紅收復戰前失土 中東和平隨以黎開啟談判可望持久

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師認為，對市場而言，沒什麼比停火協議的持久性、荷莫茲的航運量，以及最終能否達成真正的永久協議更重要。路透
策略師認為，對市場而言，沒什麼比停火協議的持久性、荷莫茲的航運量，以及最終能否達成真正的永久協議更重要。路透

在投資人看好美國和伊朗可能達成持久和平協議的激勵之下，美股周四全面走高，標普 500 指數連續七個交易日上漲，創下自去年 10 月以來最長連漲紀錄；那斯達克綜合指數收在高於伊朗衝突爆發前的水準。

市場早盤一度因以色列持續襲擊黎巴嫩、荷莫茲維持關閉導致油價反彈而走低。隨後因以色列總理內唐亞胡表示將和黎巴嫩展開和平談判，且川普總統透露已要求以色列縮減攻擊規模，美股隨之反彈，恐慌指數 VIX 降至開戰以來最低點。

道瓊工業指數上漲 275.88 點，漲幅 0.6%，收 48,185.80 點。標普500指數上漲 41.85 點，漲幅0.6%，收 6,824.66 點。那斯達克綜合指數上漲 187.42 點，漲幅 0.8%，收 在22,822.42 點。

費城半導體指數大漲 2.1%，表現優於大盤，也連續七日上漲。英特爾（Intel）大張4.7%，美光大漲3.6%，輝達（NVIDIA）漲1%，台積電ADR跌0.1%。

儘管外交斡旋傳出正面訊號，但荷莫茲何時全面重啟仍是未知數。布蘭特原油周四上漲 1.2%，收在每桶 95.92 美元。

Janus Henderson 策略師 Smith 說：「對市場而言，沒什麼比停火協議的持久性、荷莫茲的航運量，以及最終能否達成真正的永久協議更重要。」投資人密切關注周六將在巴基斯坦舉行的外交會談。

美國商務部數據顯示，第4季經濟成長低於預期，而 PCE 指數顯示通膨依然頑強。Pimco 經濟學家懷爾丁說，能源價格上漲將推高整體通膨，延緩通膨回歸 2% 目標的進程。

另外， 周四報告顯示持續申領失業救濟人數降至近兩年新低，顯示勞動市場保持穩健，留給Fed更多觀望空間。

AI 技術突破再度引發軟體業被顛覆的疑慮，Anthropic 公司新款模型 Mythos一發布導致賣壓加劇。Palantir 重挫 7.3%，ServiceNow 大跌 7.9%，甲骨文（Oracle） 下跌 3.7%。

亞馬遜（Amazon）大漲 5.6%，執行長致股東信確認了該公司在 AI 領域的龐大潛力；Meta 也走高 2.6%。

巴基斯坦 美國 美股

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