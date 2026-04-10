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以色列計劃與黎巴嫩和談 國際油價漲幅收斂

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

國際油價今天在波動劇烈的交易中收漲1%，但連續第2個交易日收盤低於每桶100美元，主因脆弱的中東停火協議依舊維持，且以色列表示將盡快開始與黎巴嫩直接談判。

路透社報導，布倫特原油期貨盤中一度觸及99.50美元的高點，收盤則上漲1.17美元，或1.2%，來到每桶95.92美元。

美國西德州中級原油上漲3.46美元，或3.7%，收在每桶97.87美元，明顯低於盤中最高點102.70美元。

美國 油價 中東

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