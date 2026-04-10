中東和平談判助攻 美股收高

美國和以色列終於停火兩周，展開談判。美以對伊朗發動的攻擊行動已歷時一個多月，無論美國總統川普口頭上如何軟硬兼施，油價一直在三位數美元上下震盪起伏，根本原因就在於伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，海峽一日不解封，油價很難出現實質的下滑走勢。面對這個每日流通全球五分之一原油和天然氣的狹窄通道封閉的狀態，各國如何應對原油缺口成為頭號政策，這場戰爭引發的分散資源和全球能源版圖重組，更是最值得關注的焦點。

2026-04-10 06:01