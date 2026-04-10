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中東和平談判助攻 美股收高
美股主要指數今天收紅，主因持續中的和平談判有望為延續6週的中東衝突帶來解決之道，有助緩解市場對於美國與伊朗之間脆弱停火協議的擔憂。
道瓊工業指數上漲275.88點或0.58%，收報48185.80點。
標普500指數上揚41.85點或0.62%，收在6824.66點。
那斯達克指數上漲187.43點或0.83%，收22822.42點。
費城半導體指數勁揚178.62點或2.10%，收8689.53點。
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