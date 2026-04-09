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準備加速發射？亞馬遜透露旗下低軌衛星網路服務「今年這時」啟用

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
亞馬遜執行長賈西。美聯社
亞馬遜執行長賈西。美聯社

亞馬遜執行長賈西在最新的致股東信函，拿出大量數據，辯護這家科技巨擘的各項重大押注，從人工智慧（AI）、客製化晶片，到低軌衛星寬頻網路與20分鐘配送。

在這封信中，他揭露旗下的亞馬遜網路服務（AWS）的AI營收年化規模已達150億美元，他寫道：「我們不是憑直覺就打算在2026年投入約2,000億美元的資本支出。」

今年的信中他提及多項業務進展，包括已成為美國第二大生鮮食品零售商、低軌衛星寬頻服務Amazon Leo預計2026年中啟用，意味正式的商業營運。

賈西表示，無論服務何時正式上線，其網速都將超越現有服務且成本更低，並具備與AWS無縫整合的優勢，方便企業與政府「在資料儲存、分析與AI之間進行數據傳輸」。

亞馬遜雖已獲得聯邦通訊委員會（FCC）批准部署3,236顆低軌衛星，但目前僅發射241顆，遠低於其在2026年7月前部署半數（1,618顆）衛星的承諾。

其他賈西在股東信中透露的進展包含，Amazon Now配送從印度擴展至美國與歐洲，以及正開始商業營運的自動駕駛叫車服務Zoox。他的整體訊息是，進展不會呈直線前進，但該公司一如既往在多條戰線同步進行大規模投資，成果終將浮現，但言下之意則是，請保持耐心。

在AI領域，這項呼籲尤其重要，因為投資人正質疑整個產業龐大的投資規模。賈西在信中反覆強調，公司的巨額資本支出背後，有真實需求與合理經濟基礎支撐。

他坦言，亞馬遜的自由現金流從380億美元降至110億美元，主因是資本支出增加507億美元，主要投入AI基礎建設；儘管如此，去年營收仍從6,380億美元成長12%至7,170億美元。

他寫道：「AI是一生一次的機會，當前成長前所未見，未來成長機會更大。」「我們不會保守應對—我們要投資成為關鍵領導者，而未來的業務、營業利益與自由現金流都將因此顯著擴大。」

亞馬遜 美國

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