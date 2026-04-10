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Google擬導入英特爾晶片
英特爾公司9日表示，Google已承諾，將使用其未來幾代的Xeon處理器等伺服器晶片。另外，英特爾的晶圓代工事業近期已打造出全球最薄的氮化鎵小晶片，厚度僅19微米，象徵在晶圓代工領域達成新的里程碑。
根據9日宣布的多年期協議，這家搜尋引擎巨頭將客製化英特爾的IPU（基礎設施處理單元）。這些晶片負責處理網路、安全和儲存等功能。兩家公司均未揭露財務細節或採購承諾。
這項交易是英特爾更積極搶食人工智慧（AI）基礎設施建設商機所採取的策略之一，擴大在資料中心的市場占有率對於該公司重振雄風至關重要。
英特爾近日也打造出全球最薄的氮化鎵小晶片，其矽基底厚度僅19微米，採用300毫米氮化鎵矽基晶圓製成，與現有矽製程基礎設施相容，有望降低大規模新增投資的需求。研究人員成功將氮化鎵電晶體與傳統矽基數位電路整合在單一晶片，使複雜運算功能可直接內建於電源小晶片中，無須額外搭配其他輔助晶片。嚴格測試顯示，這項氮化鎵小晶片技術有望達到實際應用所需可靠性標準，可望推動更小型、更高效率電子設備。
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