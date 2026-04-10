特斯拉要推親民價休旅車

美國電動車製造商特斯拉據傳正在開發一輛體積較小、價格較親民的全新電動運動休旅車（SUV），這輛新車可能遠比於入門級Model 3轎車來得便宜，將在中國大陸生產。

路透引述知情人士說法報導，特斯拉近幾周和供應商接洽，討論生產這輛小型SUV計畫細節，話題涉及製造流程與各種零組件規格。報導指出，這輛SUV將是新車型，非特斯拉現有Model 3或Model Y衍生版本。

消息人士透露，這輛SUV長4.28公尺，比特斯拉最暢銷車型Model Y的4.8公尺左右還短，價格可能遠低於Model 3。搭載較小電池據傳是節省成本手段之一，這輛新車也可能只搭載一顆電動馬達，而非採取特斯拉現有車型的雙馬達設計。

特斯拉據傳將在旗下中國大陸上海工廠生產這輛小型SUV，何時開始生產仍不得而知，但不太可能是今年，生產線也規劃拓展至美國和歐洲。值得留意的是，消息人士強調計畫仍處於早期開發階段，目前無法確認特斯拉是否批准生產這輛車。

特斯拉執行長馬斯克2024年決定取消市場引頸期盼的平價電動車計畫，讓該公司重心轉向自動駕駛計程車（Robotaxi）與人形機器人。特斯拉去年秋季推出的「較平價」電動車其實是Model 3和Model Y精簡版，這些車定位為新「標準版」，降價幅度不大。目前Model 3標準版美國最低價格為3萬6,990美元，Model Y為3萬9,990美元。

另一方面，德國豪華汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）9日公布，第1季核心汽車事業全球銷量比一年前同期下滑6%至41.94萬輛。