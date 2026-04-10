安謀CEO 將助軟銀推動AI

英國金融時報報導，英國晶片設計公司安謀（Arm）執行長哈斯將兼任新職，領導軟銀（SoftBank）國際事業，協助加速實現軟銀集團創辦人孫正義的半導體與人工智慧（AI）抱負。

知情人士說，哈斯將負責督導軟銀旗下的半導體和AI事業，也可能兼掌機器人事業。消息來源透露，這項人事案用意是讓哈斯推動軟銀AI晶片策略「伊邪那岐專案」，以利與輝達等根基穩固的對手競爭。

新職安排尚待軟銀或安謀的董事會批准，尚未定案。若是順利，哈斯新職銜可能凸顯軟銀國際集團最高主管的身分，但不會插手軟銀投資部門「願景基金」或能源事業的經營。

孫正義希望軟銀集團透過發展電力、機器人、資料中心和晶片設計業務，成為AI領域核心角色。他已動員整個集團朝那個目標邁進，因此在OpenAI已投資數百億美元，同時藉一連串併購交易買下多家晶片公司，包括Graphcore和Ampere，哈斯打算運用這兩家公司的技術，加速落實軟銀的半導體計畫。

軟銀的願景基金也聚焦AI。軟銀正打造支援美國AI產業的基礎設施，包括稱為「星際之門」（Stargate）的資料中心計畫，並且在俄亥俄州興建全球最大的燃氣電廠。