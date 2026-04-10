快訊

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

聽新聞
0:00 / 0:00

安謀CEO 將助軟銀推動AI

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

英國金融時報報導，英國晶片設計公司安謀（Arm）執行長哈斯將兼任新職，領導軟銀（SoftBank）國際事業，協助加速實現軟銀集團創辦人孫正義的半導體與人工智慧（AI）抱負。

知情人士說，哈斯將負責督導軟銀旗下的半導體和AI事業，也可能兼掌機器人事業。消息來源透露，這項人事案用意是讓哈斯推動軟銀AI晶片策略「伊邪那岐專案」，以利與輝達等根基穩固的對手競爭。

新職安排尚待軟銀或安謀的董事會批准，尚未定案。若是順利，哈斯新職銜可能凸顯軟銀國際集團最高主管的身分，但不會插手軟銀投資部門「願景基金」或能源事業的經營。

孫正義希望軟銀集團透過發展電力、機器人、資料中心和晶片設計業務，成為AI領域核心角色。他已動員整個集團朝那個目標邁進，因此在OpenAI已投資數百億美元，同時藉一連串併購交易買下多家晶片公司，包括Graphcore和Ampere，哈斯打算運用這兩家公司的技術，加速落實軟銀的半導體計畫。

軟銀的願景基金也聚焦AI。軟銀正打造支援美國AI產業的基礎設施，包括稱為「星際之門」（Stargate）的資料中心計畫，並且在俄亥俄州興建全球最大的燃氣電廠。

OpenAI 輝達 安謀

延伸閱讀

阿里巴巴組織再調整！執行長發布內部信 盼加速AI相關建設

國發會矽谷基地傳捷報！AI 三新創獲資安巨頭、北美電纜大廠投資

中信投信 AI 新基建投資艦隊 新成員009819開募

相關新聞

布蘭特現貨價高掛124美元 顯示原油供應緊俏

美伊停火雖帶動布蘭特原油期貨行情大幅回落，但布蘭特原油現貨價格8日卻仍高於每桶120美元，足足比6月交割的期貨多出近30美元，顯示實體原油供應依然緊俏，而且這場戰爭已重創中東一些能源生產重鎮，能源市場傷疤將花費許久癒合，並將持續反映在居高不下的國際油價。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美伊戰火打亂油氣版圖 全球急尋替代能源各有盤算

美國和以色列終於停火兩周，展開談判。美以對伊朗發動的攻擊行動已歷時一個多月，無論美國總統川普口頭上如何軟硬兼施，油價一直在三位數美元上下震盪起伏，根本原因就在於伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，海峽一日不解封，油價很難出現實質的下滑走勢。面對這個每日流通全球五分之一原油和天然氣的狹窄通道封閉的狀態，各國如何應對原油缺口成為頭號政策，這場戰爭引發的分散資源和全球能源版圖重組，更是最值得關注的焦點。

聖嬰現象將加重糧食危機

氣象學家警告，異常強烈的聖嬰現象（El Nino）可能在下半年成形，恐與因伊朗戰爭導致吃緊的重要肥料供應形成兩面夾擊，將進一步衝擊農作物生產，全球糧食短缺疑慮恐加深。

Fed 會議紀錄 基調偏鷹

聯準會（Fed）3月會議紀錄顯示，降息機率已降低，整體基調偏鷹。

全球海底電纜保衛戰 開打

一場保護易受蓄意破壞的海底電纜的全球行動正拉開帷幕。各國政府、軍方、電纜所有者以及科技新創公司正紛紛採取行動，透過加強巡邏並規劃新線路，以保護攸關全球網路連結與數據傳輸的海底電纜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。