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全球海底電纜保衛戰 開打

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

一場保護易受蓄意破壞的海底電纜的全球行動正拉開帷幕。各國政府、軍方、電纜所有者以及科技新創公司正紛紛採取行動，透過加強巡邏並規劃新線路，以保護攸關全球網路連結與數據傳輸的海底電纜。

船錨拖拽是電纜受損的主因之一。即使是鎧裝電纜也可能因此受損。這類電纜雖有鋼絲包裹，但直徑終究只有乒乓球那麼大。在靠岸的地方，電纜會被埋入海床，但埋藏的深度有限。

伊朗衝突引發了新的擔憂，其中包括鋪設和維修電纜的船隻，可能無法通過荷莫茲海峽，導致急需的維修或升級工作被延誤。

在北歐，自2024年一艘與俄羅斯有關的船隻切斷關鍵電纜後，北大西洋公約組織（NATO）正動用船隻和無人機來防範可能的蓄意破壞。

NATO海上指揮部發言人、海軍中校亞伯拉罕森（Arlo Abrahamson）表示，這項名為「Baltic Sentry」的行動於2025年1月啟動，並已取得成效。亞伯拉罕森說，巡邏開始後，大約一年時間裡，沒有發生任何可疑的惡意事件。

亞伯拉罕森表示，該聯盟計劃今年在行動中投入更多無人水面艦艇，「這是一項持續性的任務，而且很難執行。我們可以透過集體行動執行威懾」。

亞洲也正在加強海巡部門的巡邏，並加重對破壞電纜行為的處罰，以震懾潛在的破壞者。

民間的電纜營運商則在尋找能夠避開爭議水域的路線，例如中國南海。

新加坡則計劃把連接該國的電纜數量從目前30多條增至50多條。星國資通訊媒體發展局資深總監說：「無論出於何種原因導致電纜被切斷，你都必須派人去修，而這需要時間。要想保持網路韌性，最好的辦法就是能將數據流量迅速分到另一條電纜上。」

一些公司則在推廣一種名為分散式聲學感測（DAS）的新技術，能將海底電纜中的光纖，轉化為高靈敏度的聲波感測器，能讓營運商知道是否有船隻靠近電纜，或者電纜是否已受損。

隨著人工智慧（AI）蓬勃發展，網路頻寬的需求也隨之大增，帶旺海底電纜的建設。電信數據公司TeleGeography研究長斯特朗說，截至今年2月中旬，全球計劃新建的海底電纜有119條，多於去年1月時的98條，和2020年1月的66條。

俄羅斯 伊朗 荷莫茲海峽

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